Eliminación del matrimonio infantil en Colombia está a un paso de ser ley de la República: habla autora del proyecto

A.V.: Yo creo que con todo lo que hemos visto alrededor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y con todo lo que ha pasado con los niños en este país, Colombia tiene una gran deuda histórica porque no es de ahorita, es una deuda histórica con los niños y yo espero que el apoyo por parte del Senado sea total y absoluto. Ya llegamos a grandes acuerdos en la Comisión Primera del Senado, muchos aportes por parte de todos los congresistas, yo no vi alguno que quisiera como oponerse o irse en contra del proyecto, entonces espero que así sea en la plenaria del Senado.

También hemos hecho reuniones con las organizaciones sociales, se han hecho desayunos, yo he estado también golpeando la puerta en Senado, dentro de las discusiones, hablando con los senadores, exponiéndoles el proyecto, absolutamente a todos los partidos políticos y creo que hay una gran acogida y tenemos un gran optimismo para que este proyecto pueda ser una ley.

Entonces no solamente se queda en la prohibición, sino que además tiene ese valor agregado para que estas niñas empiecen a ver un proyecto de vida, a pensarse en la vida de otra manera, a establecer políticas públicas territoriales alrededor del proyecto. Eso es lo más bonito y lo más importante que tiene el proyecto, porque nosotros estamos acostumbrados aquí en el país a que hay que penalizar, hay que aumentar las penas, pero no atacamos la raíz del problema que realmente es la prevención, el cambio cultural que debemos desarrollar.

SEMANA: ¿Por qué cree usted no se debería permitir el matrimonio entre menores de edad?

A.V.: Es que dos menores de edad son dos niños criando posiblemente otro niño. Son dos niños que van a truncar su proyecto de vida para poderse mantener bajo un hogar, alimentarse, organizarse. Entonces no es viable que dos niños puedan tener una relación como un matrimonio. Para eso está el noviazgo, para eso está toda la experiencia de vida, que si ellos deciden o tienen aún la conciencia de casarse en su mayoría de edad, ya sea una decisión autónoma y un poco más madura.

Uno todavía a los 14, 15, o 16 años sigue pensando en otras cosas, en su adolescencia, no en un matrimonio. Entonces queremos que nuestros niños puedan pensarse como niños y pues mucho más en el caso de un menor con un adulto. Hemos visto que en la mayoría de casos de este tipo de matrimonios son niñas de 14, 15 años con adultos que les llevan hasta 10 o 15 años. Eso también hay que replantearlo en el país para que puedan ellos tener unas infancias y unas adolescencias felices, tranquilas y plenas.

A.V.: Esa es una discusión compleja. Yo creo que también estamos en deuda en políticas públicas y reglamentarias en derechos sexuales y reproductivos. Cuando nuestros niños y niñas están informados, cuando les contamos las consecuencias también de un embarazo infantil, todo lo que puede conllevar al desarrollo de su vida, no solamente física sino también emocional, y todo lo que puede desencadenar, yo creo que nuestros niños y niñas lo pensarían mucho más. Y eso no significa que no tengan relaciones, son relaciones con responsabilidad y seguimos estando cortos dentro de todo lo relacionado a derechos sexuales y reproductivos.