ELN vuelve a la carga contra el Gobierno Petro: “Sigue controlando para que todo continúe igual”

El ELN definitivamente no da tregua. No solo por sus constantes ataques a la Fuerza Pública y la población civil, sino porque no pierde oportunidad para irse contra el Gobierno de Gustavo Petro con quien, no se puede olvidar, actualmente está negociando la paz.

Así quedó claro con el más reciente editorial, publicado por el comando central en la ‘Revista Insurrección’, en el que el grupo guerrillero arremete contra el Plan de Desarrollo que presentó el Gobierno al Congreso.

El ELN critica que en el Plan de Desarrollo el presidente Gustavo Petro se dota “de amplios poderes excepcionales”.

Igualmente, el grupo armado ilegal señala que, tal como está el texto hoy, el Estado sigue “controlando para que todo continúe igual”, lo que iría en contra de la promesa de cambio que anunció Petro.

El ELN no pierde oportunidad para criticar al Gobierno. - Foto: A.P.I.

“El Estado Profundo sigue ejecutando y controlando para que todo continúe igual, esa es la amenaza que se siente en las pujas políticas, que se libran en el Congreso e inclusive dentro de las coaliciones políticas”, indica el editorial

Los elenos también critican que el “Plan Nacional de Desarrollo no analiza la imprescindible reforma del modelo económico o de la doctrina de seguridad, ambas generadoras de violencia y negadoras del mal denominado desarrollo, publicitado como sostenible, lo que no deja de ser una contradicción”

Esta no es la primera vez que el ELN arremete contra el Gobierno, la realidad es que en ese grupo no pierden oportunidad para contra el Gobierno nacional, justo cuando se lleva a cabo la segunda ronda de diálogos de paz.

Delegaciones de paz del Gobierno y del ELN. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

Uno de los más punzantes contra la Administración Petro ha sido Antonio García, máximo comandante del ELN, quien al menos una vez a la semana arremete contra el Ejecutivo.

Por ejemplo, la semana pasada criticó que una de las premisas para lograr la paz con ese grupo no se estaría dando. “Estamos lejos de un cambio en la doctrina militar, base fundamental para construir paz”, aseguró.

Pocas horas antes, García también había arremetido contra el Gobierno Gustavo Petro, esta vez para irse en contra de la llamada ‘paz total’ que, según él, estaría “comprometida con otros negocios”.

“Parece que la ‘paz total’, estuviese comprometida con otros negocios... es lo que asoma”, trinó García.

Para el máximo comandante del ELN, el Gobierno aún “no se ha puesto a tono” con la negociación y cuestionó que, según él, se está tratando a este grupo como si fuera una disidencia o un grupo criminal común.

“El Gobierno no se ha puesto a tono con lo acordado en la mesa. Si el ELN sigue siendo considerado GAO, quiere decir que seguimos en el mismo punto que lo dejó Duque; o sea, no despegamos como debería ser”, advirtió García.

El líder guerrillero aseguró, además, que el Gobierno estaría usando el proceso de paz como “paraguas de asuntos no claros”.

La paz con el ELN es una de las principales apuestas de Gustavo Petro. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Este pronunciamiento se dio apenas horas después de que el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, reconociera que, tal como lo reveló SEMANA, existe un cartel de abogados que buscan prebendas a cambio de supuestos beneficios para los presos que buscan ser nombrados gestores de paz.

Los mensajes del ELN no van dirigidos solo contra las políticas del Gobierno, sino contra el propio proceso de paz, lo que ha sembrado dudas sobre el real compromiso de esta guerrilla con la negociación.

“La paz no es sinónimo de dejación de armas”, trinó hace pocos días el propio García, quien de inmediato generó inquietud frente a si el ELN sí estaría dispuesto a entregar los fusiles.