“Es falso”: Comisionado de Paz desmiente plan B del ELN para organizar atentados en Colombia, mientras esa guerrilla dialoga de paz

El Gobierno nacional por medio del alto comisionado para la Paz Danilo Rueda señaló que es “falso” el supuesto plan B de la guerrilla del ELN, sobre una agenda alterna a los diálogos de paz para organizar atentados terroristas en varias regiones estratégicas de Colombia.

Rueda, indicó que en los ciclos de paz que se están adelantando entre delegados del Gobierno nacional del Pacto Histórico con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no se ha detectado una intención de ese grupo subversivo de atentar contra la población.

“La delegación de paz del Gobierno de Gustavo Petro que se encuentra en el segundo ciclo en México puede confirmar que está información podría ser falsa, hemos observado que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no tiene planes B de atentados terroristas”, sostuvo Rueda.

Y agregó el alto funcionario de la Presidencia: “Esto no significa que no exista conflictividad armada con el ELN y que no haya operaciones propias de la fuerza pública en los territorios de su operación”.

Sin embargo, mientras que el gobierno del presidente Gustavo Petro reabrió las puertas de la negociación con el ELN y se encuentran sentados en México avanzando en los diálogos, los planes de esta organización criminal van por un camino diferente y peligroso. Está tramando una acción violenta de “alto impacto”, como la bomba que explotaron en la Escuela de Cadetes General Santander, el 17 de enero de 2019, y que dejó 22 muertos y 64 heridos.

SEMANA conoció en exclusiva un duro documento del comando central (Coce) del ELN enviado a todos los frentes de guerra, en el que dan la macabra orden de arremeter no solo contra la fuerza pública, sino la planeación de este ataque terrorista para llegar fuertes y dar un golpe en la mesa de negociación. El motivo específico contra militares y policías, según el ELN, es responder a los duros golpes que les han propinado en las últimas semanas.

Por esa razón, el general de la Policía, Tito Yesid Castellanos Tuay, señaló que tienen conocimiento de la situación y que no permitirán una alteración del orden público en las principales ciudades del país. En todo caso, contó que están en alerta para evitar que se ejecuten planes terroristas del ELN.

“Esta recolección de información viene desde mediados de agosto del año pasado, fuentes de inteligencia han empezado a recolectar información a través de fuerzas humanas y actividades técnicas, se han venido verificando y se han tomado las medidas preventivas”, indicó Castellanos.

Contó que hay un trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares para evitar que haya complicaciones. Además, pidió ayuda a la ciudadanía para mejorar la seguridad y que se denuncie cualquier sospecha que se tenga. “Los informes de inteligencia dan alertas, eso siempre ha venido sucediendo y nosotros buscamos prevenir, si tenemos información en tiempo real podemos evitar cualquier situación”, concluyó.

Justamente la prevención está enfocada en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Neiva, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y dos más que tienen toda la atención puesta. Igualmente, departamentos como Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Cauca, que son territorios donde hace presencia el ELN.

Con base en información de inteligencia, contó el oficial, se han prevenido planes delincuenciales del ELN y se avanza en la materialización de órdenes de captura contra milicianos de esa guerrilla.

En las revelaciones hechas por SEMANA se evidencia que el descaro del ELN llega a tal punto que justifica la “legitimidad” de esta brutal acción terrorista que enlutó al país, pero que, según el Coce, “consideramos que con toda acción militar de repercusión nacional e internacional se da un pulso en la legitimidad. Para el caso de la acción del 17 (Escuela de Cadetes), fue bastante legítima entre el pueblo y revolucionarios en el mundo y el continente. Faltó un diseño mediático mayor. Reconocemos como héroe al compañero inmolado”.

El escandaloso documento le fue encontrado por las autoridades a uno de los hombres de máxima confianza del Coce, Luis Gabriel Zea, alias Visaje, cabecilla del frente José Antonio Galán, abatido en una operación de las Fuerzas Militares el 23 de enero.

Alias Visaje delinquía en los departamentos de Bolívar y Antioquia. Fue dado de baja por las fuerzas especiales y de policía cerca del municipio de Santa Rosa Sur, en Bolívar. Con su muerte el hallazgo fue de marca mayor, pues apareció este documento, con la macabra orden, rotulado “A manera de balance”.

De inmediato se prendieron las alarmas y las autoridades empezaron a investigar. Las primeras conclusiones señalan que el objetivo de “alto impacto” apunta al ataque a una personalidad, a una guarnición militar, estación de Policía, refinería e incluso dejar sin energía a una población.

En el escueto, pero explosivo documento, se hace el balance de operaciones y se dictan órdenes a futuro para fortalecerse militarmente. Ahí tiene sentido la radical negativa del ELN a sumarse al cese al fuego que propuso el Gobierno, que se quedó con el decreto firmado y con una guerrilla sin la más mínima intención de silenciar los fusiles, por lo menos de forma temporal.

“Todos los frentes de guerra (FG) han estado en permanentes operativos militares y con incremento del pie de fuerza, saturando los territorios donde tenemos presencia. El conjunto de los FG ha participado en las campañas militares con buenos resultados que hemos informado luego de su realización. Las acciones se han ido especializando, pero aún nos falta generalizar el uso de armas propias y la mayor capacitación para tener una fuerza especializada”, dice la carta.

Además de referirse a los contundentes golpes que les han propinado los últimos meses, hablan de un supuesto resurgir del paramilitarismo y una inconcebible alianza entre ex-Farc y militares. “La agudización de la confrontación militar ha significado la pérdida de mandos operativos que requiere esfuerzos importantes para llenar sus vacíos.

Se ha reactivado la nueva generación del paramilitarismo, donde grupos que dicen ser de ex-Farc han tratado de disputarse territorios en alianza con las Fuerzas Militares, fenómeno que se ha presentado sobre todo en el litoral del Pacífico y que ha llevado a un sobreesfuerzo a nuestras estructuras”, dice la carta.

Las peligrosas intenciones del ELN de realizar este atentado, mientras sus voceros están cómodos en México hablando de una supuesta paz, coinciden con las duras posiciones de uno de sus cabecillas, Antonio García, quien publicó en Twitter: “Cualquier impase que suceda fuera de la mesa, como lo que pasó con el cese al fuego, debe ser tratado dentro de la formalidad pactada. No se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos de cumplimiento si no participó en su construcción”.

SEMANA supo que las autoridades analizan la gravedad de los planes del ELN para hacerse sentir no solo en Colombia, sino en el ámbito internacional. También lo hacen como respuesta a los contundentes golpes que han recibido. Por ejemplo, la captura el 16 de enero de alias Jesús María, coordinador financiero y logístico de la dirección nacional, quien además cumplía funciones de testaferro y es hijo de alias Bernardo Téllez, uno de los negociadores en México.