“En el caso de los Panamericanos la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo”: Gustavo Bolívar

El exsenador y excandidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar responsabilizó directamente a la ministra del Deporte Astrid Bibiana Rodríguez y al exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo de ser los responsables de que Panam Sports haya decidido que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027, como estaba contemplado hasta hace unas semanas. Bolívar, sin embargo, defendió al presidente Gustavo Petro.

No son nuevas las disputas políticas entre Escaf y Bolívar, quienes representan dos sectores distintos del petrismo. Para el congresista barranquillero, el exsenador tiene unas “bodegas” a través de redes sociales por medio de las cuales, según él, ha sido atacado constantemente. El congresista ha llegado a ser abucheado en estadios y otros espacios. A pesar de eso, dice que se mantiene firme con el presidente Petro.

“Mi lealtad con Gustavo Petro ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme”, le recriminó Escaf a Bolívar.

Y le dijo que seguirá defendiendo a Barranquilla. “Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable”, agregó.

A pesar de que Escaf asegura que se mantiene firme con Petro, fue uno de los pocos líderes del Pacto Histórico que recriminó al Gobierno por la negligencia de no haber hecho el pago a Panam Sports oportunamente, razón por la cual se perdió la posibilidad de hacer el megaevento en el país.

“Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro. Así no es”, afirmó Escaf luego de que se conociera la decisión de la organización deportiva panamericana.

Las declaraciones de Escaf también generaron una tormenta en el Pacto Histórico ya que varios le reclamaron por un ‘fuego amigo’ en contra del Gobierno. “La lealtad no consiste en aplaudir todo por supuesto, pero unirse a los reclamos públicos al Gobierno implicaría, creo yo, informarse al menos mejor o como mínimo a la hora de juzgar tener algo de ponderación. Así no es, como tú dices, así no es”, le dijo la exdirectora del DPS Cielo Rusinque a Escaf.