En la Alianza Verde, algunos congresistas abrieron la posibilidad de declararse en independencia al Gobierno, ¿qué está pasando?

La coalición del presidente Gustavo Petro en el Congreso vive momentos cruciales. Dos integrantes de esa colectividad se mostraron molestos por el manejo que le está dando el Gobierno a la relación con otros partidos.

La representante Catherine Juvinao, que respaldó a Petro en la campaña, pero que en algunos momentos ha sido crítica del mandatario, afirmó que no está de acuerdo con algunas reuniones que ha sostenido el mandatario.

Reclamó que si eso se mantiene, le pedirá a su partido, la Alianza Verde, su salida de la coalición.

“¡Qué vergüenza! Si el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro consideran apoyar a Julián Bedoya, yo solicitaré ante el Partido Verde mi retiro de la coalición de gobierno. Yo no voy a hacer parte de una coalición con este corrupto impresentable. Me da mucha pena”, afirmó la congresista de la Alianza Verde.

Nos vamos juntos @CathyJuvinao con 4 senadores más que están solicitando INDEPENDENCIA! No más burlas a Colombia, utilizaron al pueblo haciendo una campaña que prometía cambio, pero una vez llegaron al poder, demostraron ser más de lo mismo, aliados con los mismos! #Farsantes🇨🇴 https://t.co/XOHiv8lJqC — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) April 17, 2023

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández dijo que se sumaría a esa solicitud y que junto a él habría cuatro senadores de la colectividad que quisieran declararse en independencia. “¡Nos vamos juntos Cathy Juvinao con cuatro senadores más que están solicitando independencia! No más burlas a Colombia, utilizaron al pueblo haciendo una campaña que prometía cambio, pero una vez llegaron al poder demostraron ser más de lo mismo, aliados con los mismos! Farsantes”, aseguró Hernández.

El senador Jota Pe Hernández ha sido uno de los más críticos de la Alianza Verde con el Gobierno. Bogotá, agosto 10 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Los congresistas se molestaron por una información revelada por El Tiempo en la que se menciona que, supuestamente, la semana pasada, el exsenador Julián Bedoya, de las filas del liberalismo, se reunió en la Casa de Nariño. Bedoya llegó acompañado de su aliado político, el senador Carlos Andrés Trujillo, expresidente del Partido Conservador que acercó la colectividad a Petro.

Según la información del diario, en la cita se buscaron alternativas para sacar adelante las reformas del Gobierno que están estancadas. Además, están en la tarea de recoger apoyos para la campaña de Bedoya, que ha manifestado su interés de lanzarse a la Gobernación de Antioquia.

Catherine Juvinao, a pesar de respaldar a Petro en campaña, ha cuestionado algunas decisiones del mandatario. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A pesar de la cercanía ideológica de la Alianza Verde con el Pacto Histórico, en algunos momentos se han generado profundas diferencias entre ambas colectividades. La reforma política fue uno de los proyectos que afectó esa alianza.

La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció varios de los ‘micos’ que contemplaba el proyecto, tanto así, que la congresista criticó al Pacto Histórico, al Gobierno y hasta al senador Ariel Ávila, de su mismo partido, por impulsar esa reforma.

Varios congresistas de la Alianza Verde también han hecho reparos sobre la reforma a la salud. En algún momento del debate se habló que desde la bancada radicarían una ponencia alternativa, sin embargo, luego se desestimó esa idea.

El anuncio de los congresistas de la Alianza Verde de querer apartarse se da en momentos en los que tambalea la coalición del Gobierno en el Congreso. La relación del presidente Petro con el Legislativo no pasa por su mejor momento con los partidos tradicionales que son cercanos a la Casa de Nariño.

La coalición se fracturó por el constante tire y afloje de la reforma a la salud en la que los tres partidos han hecho profundos reparos a esa propuesta, tanto así, que el proyecto se encuentra en la cuerda floja.

Desde la Alianza Verde han expresado molestias con el trato que les ha dado el Gobierno. - Foto: SEMANA

Gran revuelo ha causado el hecho de que el Gobierno haya solicitado la renuncia protocolaria de seis viceministros de distintas carteras en las que tienen representación los tres partidos: La U, el Partido Liberal y el Partido Conservador.

Por ahora, Dilian Francisca Toro, directora de La U, y el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, prefirieron guardar silencio sobre esa polémica hasta que no se reúnan con los integrantes de sus bancadas el próximo martes. Por su parte, el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, dijo que no aprobarán la reforma a la salud si no contempla los cambios que solicitaron.

“Nosotros queremos construir sobre lo construido en el sistema de salud de los colombianos. No cuenten conmigo ni con el Partido Liberal para arrasar con todo”, aseguró el exmandatario.