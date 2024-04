🔴 En vivo | Reforma a la salud: senadores de la Comisión Séptima se van en contra de Wilson Arias. “Quien tendría que declararse impedido es usted”

La Comisión Séptima del Senado se reunió este martes 2 de abril para discutir la reforma a la salud del Gobierno. Mientras que el Gobierno y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo buscan la mayoría de votos para no dejar hundir el proyecto, los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo se han mantenido firmes.

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco busca salvar el proyecto del Gobierno. El alto funcionario reconoció que hay varias quejas en contra de la iniciativa y por eso abrió la puerta a volver a barajar el proyecto. Sin embargo, pidió que no se espere hasta junio sino que sea discutido de una vez. “Si ustedes están planteando un nuevo proyecto el 20 de julio, por qué no intentamos construirlo desde ya”, afirmó Velasco.

El ministro del Interior reconoció que se debe hablar con la Cámara de Representantes porque allí ya se aprobó en dos debates. “Si ustedes están planteando un nuevo proyecto el 20 de julio, por qué no intentamos construirlo desde ya”, insistió Velasco.

Eso generó la molestia de varios de ellos, quienes le reclamaron fuertemente al senador de izquierda por esas acusaciones. Uno de ellos fue el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, quien dijo que no tiene nada que ocultar y que dará el debate en el tono en que se lo pongan. “Quien tendría que declararse impedido es usted”, le dijo Pinto a Arias.

Otro de los que le reclamó fuertemente fue el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, quien dijo que hay posiciones que ya están definidas y que se debe acudir al debate. “Si a mí algo me caracteriza es la lealtad en el debate, el respeto por la Constitución”, dijo.

Henríquez agregó que “no tengo un carajo que ver con Keralty, ni me interesa ni me ha financiado nadie del sector salud. Por eso estoy dando el debate y lo daré”, afirmó.

Ministro Jaramillo no retirará la reforma

“Nosotros no vamos a retirar la reforma a la salud”, dijo Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, durante la discusión previa. Aseguró que está dispuesto a conversar para salvar el proyecto del Gobierno.

“Los miembros de esta comisión todos estamos recusados”, dijo Peralta, pero al mismo tiempo aseguró que no había “ningún inconveniente” con el anuncio.

Pero quienes quieren el archivo pidieron que se agilice el anuncio. “No encontramos ninguna motivación para no poder anunciar la reforma a la salud. No podemos estar recusados porque esta comisión no ha resuelto los impedimentos, que es el primer trámite”, dijo el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal.