Enrique Gómez lanza mordaz crítica al Gobierno Petro: “Entre más se premie al delincuente, más crimen habrá”

El excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez se mostró a favor de la idea de que los delincuentes deben pagar penas con todo el peso de la ley.

“Entre más se premie al delincuente, más crimen habrá. Un país que no hace cumplir la ley y que tuerce la justicia a favor del criminal no tiene posibilidades de progreso”, aseguró el líder de Salvación Nacional.

Aunque no dio más detalles, es clara su referencia en contra del Gobierno, a quien ha criticado constantemente, especialmente en medio de la llamada ‘paz total’. Gracias a ese proyecto, el presidente Gustavo Petro y miembros de su gabinete han buscado negociar con la guerrilla del ELN y el sometimiento de las bandas criminales del país.

Sin embargo, para sectores de la oposición como Gómez, este proyecto sería una ventana para la impunidad de algunos de los grupos.

Por ejemplo, la denuncia revelada por SEMANA, en la que varios narcos estarían buscando la trampa de ese proyecto para ser nombrados gestores de paz, generó un fuerte revuelo político en el país que ocasionó que varios líderes de distintos sectores cuestionaran ese proceso.

“La ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro pretende convertirse en el disfraz perfecto para organizaciones delincuenciales, bandas criminales y narcotraficantes”, afirmó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

El líder de Salvación Nacional ha cuestionado la 'paz total'. Bogotá Febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por su parte, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que no permitirán que le hagan trampa a esas negociaciones y sometimientos. “He propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados, sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aun la mano está tendida. Pero no piensen que este Gobierno se arrodilla”, aseguró el mandatario.

Con respecto a Gómez, el excandidato también ha cuestionado otros procesos de paz, como el ocurrido en La Habana con las Farc en el Gobierno de Juan Manuel Santos, comparando lo que podría suceder cuando se pacta con los grupos armados.

Enrique Gómez ha sido crítico de la gestión de Petro. - Foto: Enrique Gómez en la Guajira Foto: Prensa Enrique Gómez

“Esto es lo que pasa cuando a genocidas como a Timochenko se les indulta. Las Farc es un grupo de narcoterroristas confesos que no han dejado de operar un solo día, siguen asesinando, secuestrando y reclutando. Con un tribunal hecho a la medida de sus delitos contra las víctimas”, criticó Gómez luego de que Rodrigo Londoño asegurara que la muerte de Alfonso Cano fue un “falso positivo”.

Bukele y su megarcárcel para delincuentes

De otra parte, varios sectores de la oposición en Colombia han destacado la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Una de las recientes medidas que tomó el mandatario del país centroamericano fue fabricar la cárcel más grande del continente.

“Mientras en el Salvador inauguran la cárcel más grande de Latinoamérica para meter criminales; en Colombia eliminan delitos para que haya más criminales en las calles”, aseguró la excongresista uribista Margarita Restrepo.

En el caso de Bukele, ha sido exaltado por varios sectores de países de la región porque las cifras han reflejado que su metodología ha sido exitosa. Según dijo, en las últimas horas el mandatario salvadoreño, el país cerró el mes de enero en 2023 con una tasa anualizada por debajo de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de todo el continente americano.

Bukele anunció la apertura del Centro de Confinamiento del Terrorismo en el Salvador. - Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Twitter/ @NayibBukele

Para la cárcel que construyó Bukele fue necesaria la adquisición de 236 manzanas, tiene un área de construcción cercana a las 33 manzanas. Según el Gobierno de ese país, estará garantizado el suministro de energía eléctrica, agua potable, entre otros.

También habrá 64 talleres en los que los presos podrán trabajar en pintura, pupitres, textilería, entre otras labores que deberán hacer a diario. Habrá 600 efectivos de la fuerza armada de El Salvador y 250 de la Policía que apoyarán 24/7 las tareas de seguridad para atender cualquier posible disturbio.