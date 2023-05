Enrique Peñalosa vuelve a arremeter contra el presidente Petro por sus “amenazas con revolución y violencia”

Las palabras que pronunció el presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño, el pasado primero de mayo, no son olvidadas por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

“No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, dijo el mandatario durante su discurso conmemorativo por el Día del Trabajo.

Sin embargo, la apología a la revolución hecha por el mandatario despertó una oleada de críticas desde la oposición. De hecho, el mismo presidente tuvo que pronunciarse nuevamente para argumentar que, con su discurso, no estaba invitando a la violencia.

“Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia”, expreso Petro.

El presidente Gustavo Petro hablando desde el balcón de la Casa de Nariño. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Diez después, Enrique Peñalosa, quien ha sido un férreo opositor del líder del Pacto Histórico, recordó aquel discurso y publicó una reflexión en su cuenta de Twitter.

“Uno de los problemas con las amenazas de Petro con revolución y violencia es que hay muchos del otro lado que estarían muy listos a hacer lo mismo”, manifestó Peñalosa.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Por eso, lo que debe hacer un jefe de Estado es convocar, no a la calle, sino al respeto de la democracia y sus instituciones”, continuó el exalcalde de Bogotá.

Con esta última frase, Peñalosa también hizo referencia a la puja que ha mantenido el mandatario con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Sus constantes rifirrafes han encendido un debate en torno a la independencia de poderes y, precisamente, el respeto por la institucionalidad.

Uno de los problemas con las amenazas de Petro con revolución y violencia, es que hay muchos del otro lado que estarían muy listos a hacer lo mismo.Por eso lo que debe hacer un Jefe de Estado es convocar, no a la calle, sino al respeto de la democracia y sus instituciones — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 11, 2023

“Uno de los problemas de Petro es que se cree genio”

Las críticas de Enrique Peñalosa hacia el mandatario son bastante comunes. En otra oportunidad, también a propósito del sonado discurso del Día del Trabajo, el exalcalde se desató contra el dirigente.

“Uno de los problemas de Petro es que se cree genio, y no se da cuenta de que muchos que se oponen a sus reformas no son oligarcas esclavistas, sino personas más preparadas que él, interesados en mejorar las condiciones de los más necesitados y la igualdad, comenzando por algunos de sus exministros, además de académicos, directores de centros de investigación, etc.”, aseguró Peñalosa en un trino.

Uno de los problemas de Petro es que se cree genio, y no se da cuenta que muchos que se oponen a sus reformas no son oligarcas esclavistas, sino personas más preparadas que él, interesados en mejorar las condiciones de los más necesitados y la igualdad, comenzando por algunos de… — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 2, 2023

Previamente, el excandidato presidencial había arremetido contra el discurso de Petro: “No nos asusta, presidente Petro. Respetemos la democracia, el Congreso, las cortes, las leyes. Los que no pensamos como usted queremos mejorar la vida de los más necesitados y construir más igualdad. Simplemente, pensamos que sus propuestas les harían daño a los colombianos”.

Agregó que quienes se oponen a las reformas lo hacen porque eso afectaría el país. Por ejemplo, quienes no están de acuerdo con el proyecto de reforma de salud consideran que acabaría con el sistema.

“La reforma laboral generaría más desempleo e informalidad. Aquí somos muchos los que hemos trabajado para que los ciudadanos estemos mejor”, agregó el exalcalde de la capital.

Enrique Peñalosa y el presidente Gustavo Petro. - Foto: Foto 1: Juan Carlos Sierra (Semana) / Foto2: AFP

Finalmente, en aquella oportunidad pidió que los ciudadanos sean quienes comparen la gestión de ambos como exalcaldes de la ciudad y concluyan quién hizo más por los bogotanos.

“Hicimos muchísimo más con los ciudadanos más necesitados de barrios, con parques con colegios, con hospitales, mucho más de verdad mejorando la vida de la gente y no con carreta. De manera que es bueno que tenga claro que aquí vamos a hacer respetar la democracia y las instituciones y que aquí no va a asustar a nadie con sus amenazas de revolución o de violencia, está muy equivocado”, concluyó Peñalosa.