Enrique Peñalosa envió dura advertencia al presidente Gustavo Petro: “No nos asusta”

Este lunes primero de mayo, el presidente Gustavo Petro, en el marco de las marchas por el Día del Trabajador, salió al balcón de la Casa de Nariño y les ofreció un sentido discurso a las personas que lo acompañaron en la Plaza de Armas.

El jefe de Estado aseguró que pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son temas absurdos, se trata de construir una sociedad más igualitaria.

“El pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, y una sociedad más justa es más pacífica, es más democrática, es más productiva”, aseveró.

Presidente Gustavo Petro desde el balcón de la casa de Nariño. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El mandatario también se refirió sobre las reformas a la salud y a las pensiones, afirmando que si no son aprobadas, se acabarán las EPS y los fondos.

“Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud, si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban, y los fondos privados de pensiones también”, dijo Petro.

“Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo. Y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si el Congreso no apoya las reformas, las EPS morirán como un dominó, saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae, ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino seis vivas. Estamos sosteniendo a la mayoría de las actuales, artificialmente, tratando de darle un tiempo de reflexión al Congreso de la República”, agregó el presidente.

En el caso de los fondos privados de pensiones, Petro señaló: “Y así sucederá con los fondos privados de pensiones, ya no dan ahorro, sus gastos en el año son mayores que sus ingresos, ya no hay capacidad de ahorro, por tanto, el negocio dejó de existir. Las utilidades y comisiones de los fondos van hacia abajo. Millones de personas se han pasado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, y ese traspaso de millones de personas, en la última década, no en mi gobierno, va mostrando el punto final de ese régimen”.

También agregó que “el mercado tampoco pudo garantizar el derecho a la pensión en Colombia. No es sino que no se apruebe el proyecto de ley y verán cómo en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran. En una circunstancia tan desordenada que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador de Colombia. Lo que hemos propuesto garantiza la pensión”.

Además, el primer mandatario afirmó que “el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”.

Gustavo Petro habló sobre las reformas desde el balcón de la casa de Nariño. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por tal motivo, el exalcalde y excandidato a la Presidencia, Enrique Peñalosa, indicó a través de su cuenta de Twitter que lo mencionado por el presidente Petro no los asusta.

“Si el presidente Petro cree que va a asustar a alguien con sus amenazas de que va a haber una revolución, de que va a haber violencia, está muy equivocado. Los que nos oponemos a sus reformas, nos oponemos precisamente porque esa reformas le harían un daño grave a los ciudadanos, como la propuesta de desbaratar el sistema de salud, o la de sacar adelante una reforma laboral que generaría más desempleo y más informalidad”, indicó Peñalosa.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Aquí somos muchos los que hemos trabajado para que los ciudadanos estén mejor e invito a cualquiera a que revise quién hizo más por los ciudadanos más necesitados en Bogotá. De manera que es bueno que se tenga claro que aquí vamos a hacer respetar la democracia y las instituciones y que aquí no va a asustar a nadie con sus amenazas de revolución o de violencia. Está muy equivocado”, aseveró.