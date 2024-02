Erasmo Zuleta buscará que Salvatore Mancuso vaya al departamento de Córdoba para hablar con las víctimas del conflicto

“El laboratorio de paz no debe ser un edificio donde simplemente hablemos de paz. El laboratorio de paz lo construimos a través del diálogo, donde participen víctimas, victimarios, gobernantes, gobierno nacional, organismos internacionales cooperantes que garanticen ese proceso. Dejemos atrás el pasado, comencemos a construir una hoja de ruta que nos permita decir en diez o veinte años que en Córdoba y Colombia podemos hablar de paz. Porque la paz no es solo un logro de un gobierno, sino un logro de un Estado, y los logros de un Estado requieren tiempo, no prisa”.