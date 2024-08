“Es una petición extorsiva”: José Félix Lafaurie se va de frente contra el ELN y le pide a Petro congelar la negociación

SEMANA: ¿Qué opina sobre la petición, por no llamarlo de otra manera, que hizo el ELN al gobierno para prorrogar el cese al fuego bilateral?

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE: Absolutamente inadmisible pretender a última hora que el gobierno le dé un estatus de legitimidad a un grupo calificado como terrorista. No solamente es violar la Ley 1908 del 2018, sino incumplir otra ley del año 94 que aprueba el protocolo adicional a los convenios de Ginebra.

En consecuencia, me parece que lo que están pidiendo a última hora, casi que de una manera extorsiva, no tiene sentido. No creo que el gobierno pueda acceder a eso, entre otras cosas, porque tendría que modificar una Ley de la República y no dependerá de la voluntad que pueda o no tener en este caso, sino el cumplimiento de una norma de carácter superior.

SEMANA: ¿El ELN quiere extorsionar al Gobierno Petro?

J.F.L.: El ELN ha venido teniendo una conducta que no se compadece con la generosidad del gobierno. El Gobierno Petro ha intentado buscar el mejor espacio para tramitar aquellos reclamos que ha tenido a lo largo del proceso de negociación. Incluso, aceptó la misma agenda que venía del año 2014 o 2015 con el gobierno del presidente Santos, y la prueba es que un año después se terminó de completar el primer punto de la agenda. Por consiguiente, el comunicado del ELN, donde solicita precisamente que le quiten esa condición para dar un estatus de legitimidad, viene acompañado de una serie de imprecisiones y supuestas violaciones al cese el fuego por parte del gobierno que no son ciertas.

SEMANA: Pero ellos dicen que el diálogo con el frente Comuneros es lo que genera ese incumplimiento…

J.F.L.: En el caso concreto de los Comuneros del Sur, se atendió un justo reclamo de la ciudadanía duramente golpeada por todos los factores de violencia en la zona y el mismo gobernador de Nariño estuvo muy presente en las pretensiones, si se pueden llamar así, de ese grupo del ELN para atender los reclamos de la comunidad. La verdad es que el Comando Central no ha venido actuando de una forma correcta o no han correspondido con la forma que el gobierno ha venido actuando.

SEMANA: Pero ellos aseguran que el Gobierno Petro ha incumplido y por eso piden que los saquen de esa lista de terroristas. ¿Alguien del Ejecutivo se los prometió?

J.F.L.: No, en absoluto. Y le repito, es que la Ley 1908 es absolutamente clara con respecto a la manera como hay que proceder con organizaciones criminales y, en este caso, una organización que sigue estando como un grupo terrorista a nivel internacional no puede tener estatus. El gobierno no puede desconocer esa norma, como tampoco puede desconocer el protocolo adicional al Convenio de Ginebra.

Entonces me parece que cuando uno dice una cosa de ese último momento y de una forma prácticamente como diciendo: o lo toma o lo deja, pues yo lo que creo es que el gobierno tendrá que dejarlo y en consecuencia a las 12:00 de la noche (del 3 de agosto) expirará el término que se había acordado para el cese al fuego.

SEMANA: Con el vencimiento del cese al fuego, ¿qué va a pasar con la negociación?

J.F.L.: Pues la negociación también se puede hacer y así arrancó. El cese al fuego se acordó posteriormente. Es más, hubo quienes sugirieron no pactar el cese al fuego. Yo, por ejemplo, era partidario de pactar un cese, pero localizado y en una región específica, para poder avanzar en aquellos elementos transformadores de un territorio para que cesara la violencia. Perfectamente, se puede seguir avanzando sin el cese al fuego. Ahora, si viene una escalada de violencia por parte de ellos, pues la fuerza pública, en defensa del ciudadano, tendrá que confrontarlos de manera debida y en consecuencia no hay que asustarse porque se termine el cese de fuego.

SEMANA: Todo lo que está ocurriendo en Venezuela con Nicolás Maduro y el robo de las elecciones, ¿podría afectar la mesa de diálogo?

J.F.L.: Claro, es que hay varios temas más allá del tema logístico. Hay un comunicado del ELN en la que reivindica su condición de fuerza armada insurgente en Venezuela y en defensa de (Nicolás) Maduro y dice que sus armas están al servicio para poder protegerlo, lo dice claramente, lo cual implica que aquí estamos frente a un grupo armado binacional que opera en Colombia y en Venezuela. Segundo, yo creo que el país tiene derecho, y especialmente el gobierno, de saber en qué terminó el sexto Congreso del ELN, porque una cosa era el mandato que eventualmente podía tener esta delegación que se desprendía de los elementos sobre los cuales concluye el quinto Congreso de 2016 y otra cosa muy diferente es lo que está sucediendo en 2024.

La Colombia de 2024 no tiene nada que ver con la Colombia del 2016, entre otras cosas, porque gobierna un ciudadano que fue guerrillero, que se incorpora a la vida civil y a través de un proceso democrático obtiene la presidencia de la República. Entonces, son dos circunstancias totalmente diferentes y creo que tenemos todo el derecho de saber qué ha pensado el ELN frente a un tema como el secuestro extorsivo, que había sido pactado para dejarlo y que después dijeron que no. Tercero, dejaron de concurrir al sistema de monitoreo y de verificación; en consecuencia, los incidentes son constitutivos de violación del cese, pues hay cientos de ellos que nadie puede afirmarlo en un sentido o en otro, porque simplemente no se han discutido en la mesa. Yo creo que hay muchos elementos que realmente obligan a un alto en el camino, tener una reunión entre los jefes de la delegación y de pronto un grupo pequeño, para poder aclarar todos estos elementos.

Antonio García, máximo comandante del ELN; Pablo Beltrán, jefe negociador de esa guerrilla, y Pablito, quien fuera el jefe del frente de guerra oriental. | Foto: ELN

SEMANA: Pero dicha reunión no sería en Venezuela...

J.F.L.: En Bogotá nos hemos reunido, yo no creo que haya dificultades para contar con las salvaguardas propias, tanto judiciales como de seguridad física y puedan reunirse Pablo Beltrán con Vera Grabe, que es la jefe de la delegación. En cualquier región pueden hacerlo.

SEMANA: ¿Ya se reunió con Gustavo Petro?

J.F.L.: Claro, yo estuve con él el jueves y hablé largamente sobre temas de reforma rural integral, temas del sector ganadero, especialmente el tema de la leche, y por supuesto, también tuvimos la oportunidad de tocar los temas propios de este esta negociación.

SEMANA: ¿Y le aceptó su propuesta de congelar este diálogo con el ELN?