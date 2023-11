Escándalo: Pacto Histórico quiere amnistiar e indultar a integrantes de la Primera Línea presos. Hay acusados por tortura y homicidio

Según el legislador, el proyecto de ley busca garantizar un debido proceso para las más de 300 personas procesadas y unas 70 que están privadas de la libertad. “Los queremos libres porque esto era un derecho político que se estaban ejerciendo y no un crimen”, dijo Sarmiento.

Sin embargo, no hizo referencia alguna a las acusaciones que hay en contra de estos jóvenes que, presuntamente, cometieron varios delitos durante esas manifestaciones.

El representante Alirio Uribe indicó que las protestas en Colombia no se deben mirar desde el punto de vista penal y que por eso la importancia del proyecto de ley. “Nosotros consideramos que es un proyecto que debe ser tramitado con urgencia porque estos jóvenes ejercieron un derecho fundamental que se llama derecho a la protesta. Fueron 20 mil movilizaciones que permitieron un nuevo gobierno en Colombia”.

En todo caso, esta iniciativa ya empezaría su trámite en 2024 porque el 16 de diciembre el Congreso de la República saldrá a su acostumbrado receso legislativo, por lo que seguramente los tiempos no dan para que sea discutido en primer debate. No obstante, no hay problema alguno para que la discusión se aborde el próximo año, aunque seguramente se generará un amplio debate.