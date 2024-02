Escandaloso: senadores y representantes regresaron al Congreso y llegaron campantes, estrenando camionetas

El tema de los carros blindados es un asunto que cada año genera indignación en los colombianos porque el Congreso debe gastar millones de pesos en el alquiler de camionetas de lujo y blindadas para la protección de los legisladores. Aunque en 2022 muchos de los congresistas electos no tenían ningún problema de seguridad, de un día para otro pasaron de un nivel de riesgo ordinario a extraordinario y de inmediato recibieron su esquema de seguridad.

Todos los congresistas tienen mínimo una camioneta blindada, aunque según el caso pueden tener dos o tres, dependiendo del estudio que se les haga a cada uno de ellos. La Policía se encarga de hacer ese análisis y claramente los resultados no son públicos argumentando razones de seguridad. No obstante, siempre se ha dicho que dichas revisiones no son las indicadas y que es un examen estándar en el que todos resultan estando supuestamente expuestos.