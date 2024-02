No cesa la polémica por el minuto de silencio que se hizo en el Congreso de la República: “violencia simbólica de Estado”

“Colombia está de luto. Hoy se cumplen dos años de una sentencia lamentable donde se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación . Hoy se hacen abortos en Colombia desde el sexto mes hasta el noveno. El camino no es el aborto, el camino es acompañar a las madres”, aseguró el congresista antioqueño.

Su llamado generó el reclamo de algunos congresistas que no se mostraron de acuerdo con esa solicitud. Incluso, varios de ellos optaron por salirse del recinto mientras se realizaba ese ‘homenaje’. “No puedo terminar el día sin rechazar rotundamente el gesto inconstitucional hoy de la @CamaraColombia al autorizar en plenaria un minuto de silencio contra el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, un mandato de la Corte Constitucional que hoy cumple dos años. No podemos criticar al presidente Petro por irrespetar la separación de poderes y luego salir con estas. Qué vergüenza con el Estado de Derecho y con las mujeres de Colombia”, señaló la representante a la Cámara Cathy Juvinao.