Espaldarazo: Pacto Histórico sale en defensa del presidente Gustavo Petro, tras las acusaciones de su hijo Nicolás sobre la financiación ilícita de su campaña

La coalición de izquierda reafirma su confianza en Gustavo Petro

Uno de ellos, es el exsenador y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar: “Conozco a Gustavo Petro, Nunca lo vi cometiendo un solo acto indebido. He luchado a su lado, lo he visto sufrir todo tipo de persecuciones y como muchos, lo arriesgué todo para que fuera presidente de Colombia, porque creo en su lucha por la paz y las reivindicaciones sociales”, publicó.

Conozco a Gustavo Petro, Nunca lo vi cometiendo un solo acto indebido. He luchado a su lado, lo he visto sufrir todo tipo de persecuciones y como muchos, lo arriesgué todo para que fuera Pte de Colombia porque creo en su lucha por la paz y las reivindicaciones sociales. Tocayo:… pic.twitter.com/EsvalvZX5m

Por su parte, Alexander López Montoya, expresidente del Senado, por medio de una publicación extensa, señaló que desde que conoce a Gustavo Petro, juntos han luchado por un sueño que hoy es una realidad: “Colombia pueblo amado, he puesto mi vida al servicio de nuestra libertad, de la Paz y de la justicia social, conozco a Gustavo Petro hace más de 25 años, he estado muy cerca de él y hemos librado cientos de luchas por alcanzar nuestro sueño que hoy se hace realidad con un gobierno del pueblo y para el pueblo ”, añadió.

Colombia pueblo amado, he puesto mi vida al servicio de nuestra libertad, de la Paz y de la justicia social, conozco a @petrogustavo hace más de 25 años, he estado muy cerca de él y hemos librado cientos de luchas por alcanzar nuestro sueño que hoy se hace realidad con un… pic.twitter.com/lAdU2eYNyV

Asimismo, no puso en tela de juicio la honradez y lealtad del presidente, Gustavo Petro, precisando en qué ha sido un momento muy difícil para él y su familia: “Este momento es muy doloroso para él y su familia y puedo decirlo con tranquilidad que nuestro presidente no ha cometido delito alguno como ya hoy lo aseguran las élites, los poderes económicos, las mafias y los clanes que odian a Petro por haberle quitado los privilegios a aquellos que no han permitido que nuestro pueblo viva en paz y dignidad por más de 200 años”, puntualizó.