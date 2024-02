Estalla crisis en el Partido Conservador tras designación de nueva minDeporte; senador Efraín Cepeda renuncia a la Presidencia

El senador Efraín Cepeda presentó su carta de renuncia al Partido Conservador después de conocerse que Luz Cristina López será la nueva ministra del Deporte, quien sería cuota de un grupo de congresistas de la colectividad.

En la misiva, el parlamentario les recordó a los miembros del directorio nacional que con su liderazgo se tomó la decisión de declararse en independencia frente al Gobierno Petro.

“Asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras”, expresó el senador en la primera parte de la carta de renuncia.

Según Cepeda, esto llevó a que se apartaran del Gobierno: “Una postura que fue acogida por el militante conservador, que se expresó electoralmente en las elecciones territoriales entregándonos nuevamente su confianza en la mayoría de los lugares del país en donde superamos los 2 millones de votos, consolidándonos como la primera fuerza de la centroderecha en Colombia”.

“Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos”, escribió en la carta.

Efraín Cepeda Sarabia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Esa, según Cepeda, fue la razón por la que presentó su renuncia ante el directorio nacional del partido “agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me planteó la coyuntura que atraviesa el país”.

“En este momento de crisis nacional, la relación con los partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos”, concluyó Cepeda.

Pocas horas antes de presentar su renuncia al partido, Cepeda se desmarcó de la designación de López, asegurando que no representa al partido.

“Quiero afirmar enfáticamente que ninguna persona que haga parte del Gobierno nacional lo hace en nombre del Partido Conservador Colombiano. Debo afirmar que al nombrar a esta persona no sé cuál es la intención del Gobierno, pero las posiciones del partido frente a las reformas, que fueron posiciones analizadas y discutidas, continúan con plena vigencia. Las hemos anunciado profusamente y no hay modificación alguna sobre estas posturas”, dijo.

También manifestó no conocer a la nueva ministra y tampoco su procedencia.

Efrain Cepeda niega que la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, represente al Partido Conservador. No descartó que el Gobierno esté “consintiendo a unos pocos” que no representan la colectividad. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/uA5dUj2hh7 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 21, 2024

“No conozco a la doctora, no conozco su hoja de vida, no conozco su procedencia, pero afirmo nuevamente que no representa al Partido Conservador Colombiano”, agregó.

“He hablado con el Senado y con el directorio nacional. Expresan no conocerla con plena firmeza, pero ustedes los periodistas tienen más capacidad investigativa y ojalá nos cuenten de dónde provino. No puedo afirmarlo y no lo sé”, manifestó.