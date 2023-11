“Estas afirmaciones son una justificación para evadir responsabilidad de vacunas covid que su Gobierno ha dejado perecer”: Katherine Miranda a Gustavo Petro

Petro recordó su pasado como congresista y arremetió nuevamente contra los medios de comunicación. “Como parlamentario de 20 años de experiencia aconsejo no seguir como autómata a la prensa. El parlamentario guía la prensa y no al revés. Su función es generar racionalidad en el debate, profundidad y no seguir los criterios del mercado de las encuestas. Un líder no es un autómata de encuestas”, afirmó Petro.