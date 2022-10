“Este es el verdadero cambio, hpta”: Gustavo Bolívar sobre entrega de bienes de la mafia a familias campesinas

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) hizo entrega este viernes de la hacienda Támesis, que perteneció al exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño, a 50 familias de campesinos de la región víctimas de la violencia.

La entrega del inmueble, ubicado en el km 7 de la vía al municipio Arboletes, Córdoba, y que se encuentra bajo extinción de dominio y administración de la SAE, se da en el marco de los procesos de Justicia y Paz, según informó el director de la entidad, Daniel Rojas Medellín.

A través de sus redes sociales, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, destacó la medida y aseguró que esto hace parte del “verdadero cambio”.

“Este es el verdadero cambio, hpta. Bienes de la mafia que antes se repartían políticos y testaferros pasan a manos de quienes sufrieron masacres y desplazamiento. Finca Támesis de 590 h que fue de Carlos Castaño, hoy la SAE la entrega a 50 familias de campesinos. Bien, Daniel Rojas”, señaló Bolívar a través de su cuenta de Twitter.

En agosto pasado, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la entrega al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV) de bienes que están relacionados con la denominada Casa Castaño, propiedad de las extintas AUC, entre ellas la hacienda Támesis y las fincas El Tambo y Cabano.

Según señaló entonces el ente investigador, la extensión total de los predios es de 430 hectáreas y su valor supera los 26.000 millones de pesos.

Gustavo Bolívar ya tiene claro qué hará después de renunciar al Congreso, causará mucho revuelo

Gustavo Bolívar es un empresario que ha dedicado su tiempo a los libros, el cine y a la televisión colombiana. Durante toda su carrera ha tenido grandes éxitos y reconocimientos en el país y a nivel internacional por varias producciones con grandes despliegues.

Las producciones de televisión que se han basado en sus escritos han llegado a más de 50 países, por lo que su reconocimiento ha crecido rápidamente. Sin embargo, en 2018 se metió a la política del país y llegó al Congreso de la República para ocupar una curul de la Colombia Humana.

Aunque en ese momento se pensó que estaría solo por cuatro años, las cosas cambiaron por una petición que le hizo el entonces candidato Gustavo Petro en 2022 para conformar la lista del Pacto Histórico.

“Había dicho que no quería volver, pero el presidente Petro me pidió encabezar la lista y lo acepté con el compromiso de estar poco tiempo y el presidente Petro lo sabe”, fue la sorpresiva frase del congresista.

Como está claro que Gustavo Bolívar renunciará al Senado, como lo reveló en SEMANA, ya tiene claro qué hará cuando deje su curul. Confesó que entre sus proyectos está el de publicar un libro que saldrá a la luz cuando no esté recorriendo los pasillos del Capitolio Nacional: “Ya llevo varios capítulos y será un libro muy revelador sobre la política en Colombia. Les puedo decir que las series que hemos visto de escándalos como ‘House of Cards’ o ‘El mecanismo’ quedarán como aprendices”.

En el diálogo con SEMANA, reveló que su libro generará una gran polémica en el país, porque sustentará, con nombres propios, lo que allí se expone; y que en otros casos donde no hay suficiente evidencia, hará algunas sugerencias para que los lectores puedan sacar sus propias conclusiones.

Sin duda, ese libro que está preparando el senador Gustavo Bolívar podría ser una ‘bomba’ política, teniendo en cuenta que en sus seis años de experiencia en el Congreso ha conocido muchas situaciones que no han salido a la luz pública.

Todavía no está claro cuándo publicará el libro, pero lo cierto es que ya lo está escribiendo y, además, volverá a su profesión para resolver algunos problemas económicos. “No me siento cómodo, porque tengo que volver a mi vida anterior muy pronto. Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Quisiera dejar aprobada la reforma tributaria y los proyectos grandes que entran por mi comisión. El presupuesto salió bien y el otro es el de regalías, que lo presentamos. Después, el Plan Nacional de Desarrollo. Así que después de dejar esas cosas hechas, pienso apartarme, dar un paso al costado, porque no puedo seguir hundiéndome, porque es el patrimonio de toda la familia”, afirmó.