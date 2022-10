Primicia: Gustavo Bolívar revela que renunciará al Congreso de Colombia, ¿qué pasó? Le contamos

El senador Gustavo Bolívar hizo varias revelaciones en SEMANA. El congresista del Pacto Histórico confesó que cuando aceptó ser la cabeza de lista, le manifestó al entonces candidato Gustavo Petro que su paso por el Congreso de la República sería temporal.

“Descarten que yo siga cuatro años acá, había dicho que no quería volver, pero el presidente Petro me pidió encabezar la lista y lo acepté con el compromiso de estar poco tiempo y el presidente Petro lo sabe”, fue la sorpresiva frase del congresista.

Bolívar contó que, antes de la campaña al Congreso y durante la conformación de las listas, fue sincero con Petro y le explicó que debía volver a su anterior actividad económica por una serie de deudas y compromisos que había postergado. Sin embargo, como el proyecto político se consolidó y el Pacto Histórico quería la presidencia de Colombia, no dudó en estar al frente de la lista al Senado.

“Quisiera dejar aprobada la reforma tributaria y los proyectos grandes que entran por mi comisión. El presupuesto salió bien y el otro es el de regalías que lo presentamos. Después, el Plan Nacional de Desarrollo. Así que después de dejar esas cosas hechas, pienso apartarme, dar un paso al costado porque no puedo seguir hundiéndome, porque es el patrimonio de toda la familia”, afirmó.

La fecha de renuncia no está definida, pero el senador dijo que podría ser próximamente, aunque tiene claras unas tareas antes de dejar de lado la actividad política. Eso sí, tiene claro que su situación financiera ha desmejorado desde que entró al mundo legislativo y, por eso, volverá a su actividad económica.

“No me siento cómodo porque tengo que volver a mi vida anterior muy pronto. Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Si yo fuera corrupto, pues aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete porque aquí hay lobby y cosas impresionantes que antes cobraban. Yo llegué a cambiar eso, a defender posiciones. Que los que tengan más, que paguen más impuestos”, aseveró el senador.

Bolívar contó en SEMANA que su trabajo siempre ha estado ligado a los libros; el cine y la televisión, por lo que volverá a ese mundo que tanto éxito le ha traído en Colombia y a nivel internacional. “No descarto que cuando solucione mis temas económicos haga política más adelante. Tengo algunas deudas con la Dian, acabo de hacer una declaración de renta de más de mil millones”, indicó.

Pero fue más allá y dijo que entre sus proyectos está un libro que saldrá a la luz cuando no esté recorriendo los pasillos del Capitolio Nacional. “Ya llevo varios capítulos y será un libro muy revelador sobre la política en Colombia. Les puedo decir que las series que hemos visto de escándalos como ‘House of Cards’ o el ‘Mecanismo’ quedarán como aprendices”, reveló a SEMANA.

Bolívar cree que por no ser un político tradicional se ha ganado enemigos en el país, pero no se arrepiente de esa situación y aclaró que seguirá defendiendo a los jóvenes y al presidente Petro. “Tengo una defensa de los jóvenes que es muy costosa para mí, pero la asumo porque no estoy buscando votos ni mido mis palabras. En ese sentido me siento cómodo defendiendo al Gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Agregó: “Mi labor es defender al Gobierno y que me peguen a mí. Yo sé que todo lo que hago tiene un costo político, pero eso a mí no me importa porque no estoy detrás de los votos. Yo no soy un político tradicional, entonces por eso puedo decir muchas cosas”.