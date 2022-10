Confidenciales “Yo jamás he financiado a la primera línea”: fuerte cruce de mensajes entre Gustavo Bolívar y Paloma Valencia

En las últimas horas, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, han tenido un fuerte cruce de mensajes por distintos temas polémicos que se discuten actualmente en el país. Uno de ellos es la posibilidad de que los miembros de la primera línea salgan de prisión, una propuesta a la que está aferrada la alianza de izquierda.

Valencia aseguró que Bolívar había financiado a los de la primera línea y el congresista de izquierda le contestó que no es así y que si tiene pruebas, las presente ante la justicia. “Esto es una calumnia, señora. Como la mayoría de cosas que ustedes dicen. Por eso perdieron. Por eso ahora son minoría. Por eso nadie les cree. Yo jamás he financiado a la primera linea. Hay varios fallos al respecto. Si tiene pruebas, llévelas a la Corte. Si no, retráctese”, aseguró Bolívar.

El mensaje de la congresista del Centro Democrático que molestó al senador del Pacto fue: “Gustavo Bolivar financió la primera línea y ahora insiste en la impunidad para quienes cometieron delitos”.

Sobre Bolívar reposan varias demandas por estos hechos, sin embargo, hasta ahora no ha sido hallado culpable de ninguna responsabilidad, a pesar de lo cuestionable que fue para varios sectores que el congresista recolectara dinero para dotar a los manifestantes de guantes, cascos y gafas en medio de las protestas del año pasado.

Esa no ha sido la única discusión que han tenido Bolívar y Valencia en las últimas horas. La congresista de oposición cuestionó al senador por denunciar y exponer a funcionarios del Gobierno que anteriormente criticaban al presidente Gustavo Petro o a otros líderes de ese sector.

“Lo del senador Gustavo Bolívar exigiendo que ningún uribista pueda trabajar en el Estado porque el presidente es Gustavo Petro es un síntoma que debería preocupar. Viola la ley y es un sectarismo miedoso. Diálogo y amnistía para criminales y persecución para los uribistas”, reclamó Valencia.

“No he dicho que no puedan trabajar. Les he pedido que, si nos consideran narcos, guerrilleros, mafiosos, comunistas, pues que tengan dignidad y renuncien. Pero como les encanta mamar de la teta del Estado, no les importa. No tienen verguenza”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

Durante este lunes, ambos de los congresistas, que representan orillas ideológicas distintas, han compartido varios mensajes en donde dejan ver el contraste de sus puntos de vista.