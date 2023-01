“Esto es impresentable”: hasta Beto Coral cuestionó la fotografía de Nicolás Petro y el hijo de Musa Besaile

La imagen cayó mal entre algunos sectores del Pacto Histórico. Hasta la hermana de Nicolás Petro pidió que no la relacionaran con esa fotografía.

Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, están en el ojo del huracán porque en las redes sociales circula una fotografía donde se le ve al lado de Musa Abraham Besaile, el hijo del exsenador Musa Besaile procesado por el escándalo del Cartel de la Toga y concierto para delinquir, dado que reconoció sus vínculos con el paramilitarismo en el departamento de Córdoba.

La imagen la divulgó el propio Besaile (hijo) en su cuenta personal de Instagram y la acompañó de un mensaje cordial: ”gran visita, esta es tu casa hermano”.

Nicolás Petro no ha salido a explicar la fotografía que ya desapareció de las historias de Instagram de Besaile, pero sin duda los propios seguidores de su padre y del Pacto Histórico le han pasado una cuenta de cobro porque, aunque los delitos son individuales y al joven no se le puede señalar por las actuaciones del exsenador, el hijo del presidente quedó mal parado porque Petro ha sido uno de los más fuertes críticos de ese clan político de la Costa.

El influenciador de izquierda Beto Coral no pasó inadvertida la polémica fotografía. “¿Cómo es la cosa: Nicolás Petro, con los Char, no; pero con los Besaile, sí? No sé cuál de esos dos clanes es más criminal. Esto es impresentable”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

¿Cómo es la cosa @nicolaspetroB, con los Char no, pero con los Besaile si?



No se cual de esos dos clanes es más criminal. Esto es impresentable. pic.twitter.com/gi8UkJpHwj — Beto Coral (@Betocoralg) January 6, 2023

Al menos hasta la mañana de este viernes, ni Petro ni Besaile se refirieron al contexto de la imagen, pero al parecer se produjo en el marco de la campaña regional del 2023.

Mientras el silencio de los protagonistas se prolonga, la foto ha generado molestia hasta en la familia presidencial. Andrea Petro, la hija mayor del mandatario, pidió que no la relacionaran con los Besaile.

“No. No nos metan en el mismo costal. Si él (Nicolás Petro) la embarró, lo hizo solito”, puntualizó la hija del presidente de la República. Asimismo, dejó claro que no tiene nada ver con el encuentro que tuvo su hermano con Musa Abraham Besaile.

Nicolás Petro es el hijo más cercano al presidente Gustavo Petro. Los une, entre otros temas, la política. - Foto: GERARDO GÓMEZ - semana

Tres años atrás, Nicolás Petro ya había sido cuestionado por figurar en fotos junto a políticos envueltos en escándalos de corrupción, como Alejandro Lyons. El exgobernador de Córdoba fue protagonista y cómplice de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de esa región del país: el Cartel de la Hemofilia, un entramado criminal que hizo pasar, incluso inventar, pacientes como enfermos de dicha enfermedad rara para cobrarle al departamento su atención.

En 2020, quien se refirió a la foto fue el concejal de Bogotá Julián Sastoque, aunque Nicolás Petro afirmó que fue tomada en 2010, antes de que Lyons se lanzara a la gobernación. En ese entonces, el hijo del presidente también afirmó que no era su amigo, sino de unos familiares.

Nicolás Petro es uno de los líderes del Pacto Histórico que está encargado de que la izquierda juegue un papel importante en las elecciones de octubre de 2023. Aunque él no ha dicho qué papel jugará después del 2024, lo más posible es que aspire nuevamente a la Asamblea de Atlántico.