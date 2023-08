Estos son los documentos que prueban que la Vicepresidencia sí pidió ambulancias 24 horas para Francia Márquez en Cali

La Vicepresidencia de la República respondió a la polémica por las solicitudes de ambulancias medicalizadas a la Secretaría de Salud de Cali para acompañar a la vicepresidenta Francia Márquez en su agenda “oficial y privada”.

En un comunicado, la Vicepresidencia aseguró que no es cierto que “un vehículo-ambulancia esté las 24 horas parqueado al servicio de su familia”. Además, agregó que se trata de una medida tomada por la Jefatura de Protección Presidencial a través de una “evaluación de riesgos” cuando existen “visitas a territorio”, ya que todas son de “alto riesgo”.

La Revista Semana tuvo que corregir su propia mentira después que la Secretaría de Salud de Cali desmintiera lo que afirmaron de mí. No he solicitado ambulancia, no es cierto que pase todos los fines de semana en Cali y tampoco es cierto que se pida una ambulancia parqueada en mi… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 6, 2023

“No he solicitado ambulancia, no es cierto que pase todos los fines de semana en Cali y tampoco es cierto que se pida una ambulancia parqueada en mi casa todos los días del fin de semana. Qué tristeza, ya no tienen más que inventar”, dijo la vicepresidenta.

Frente a esto, SEMANA revela las pruebas que evidencian que la Vicepresidencia de la República sí solicita ambulancias para el fin de semana, con el fin de que acompañen a la vicepresidenta Francia Márquez varios días y a toda hora. Es decir, incluso cuando se encuentra en su residencia en Dapa, en el Valle del Cauca.

Fuentes de la Secretaría de Salud de Cali aseguran que las solicitudes se vienen presentado desde el mes de mayo. SEMANA tuvo acceso a tres solicitudes, la primera de ellas con fecha del 18 de julio de 2023.

El documento, firmado por Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, coordinador de Protección Vicepresidencia, miembro de la Jefatura para la Protección Presidencial, que se trata de un servicio 24 horas, para “agenda oficial y privada”. Además, cubre desde el viernes 21 de julio hasta el 24 del mismo mes, un lunes.

Solicitud del 18 de julio de 2023 a la Secretaría de Salud de Cali. | Foto: SEMANA

“Reciba un cordial y afectuoso saludo por parte de la Coordinación de Protección Vicepresidencial, el motivo de la presente es con el fin de solicitar de manera atenta y respetuosa, su valiosa colaboración y apoyo en el sentido de designar el componente vehicular que más adelante se relaciona, con disponibilidad de 24 horas, en aras de garantizar la seguridad de la doctora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia, en cumplimiento de su agenda oficial y privada a desarrollarse a partir del día 21/07/2023 hasta 24/07/2023, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca”, se lee en el documento.

Fuentes de la Secretaría de Salud de Cali le confirmaron a SEMANA que no fue la primera vez que se solicitó un servicio de esas características para un fin de semana en el lugar donde debía estar la vicepresidenta, dado que la comunicación así lo anunciaba.

“Cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidenta, exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud en Cali y bloquee una de las siete ambulancias que tenemos”, dijo a SEMANA un funcionario de la Secretaría de Salud de Cali, que pidió la reserva para evitar represalias en su contra.

Luego, con otra solicitud, alargaron los servicios hasta el 31 de julio, cubriendo otro fin de semana consecutivo. Es exactamente la misma solicitud de una ambulancia medicalizada “con su respectivo personal operativo”. Solo cambia el coordinador del apoyo, que es otro uniformado de seguridad de la vicepresidenta.

Solicitud del 22 de julio a la Secretaría de Salud de Cali. | Foto: SEMANA

La tercera, de haberse prestado el servicio, cosa que la Secretaría de Salud no confirma ni desmiente, fue una ambulancia medicalizada que estaría acompañando a la vicepresidenta y a su familia desde el 4 hasta el 8 de agosto, es decir, de viernes a martes, cubriendo el puente festivo. Se trata de la misma solicitud, sin cambios.

Solicitud del 1 de agosto a la Secretaría de Salud de Cali. | Foto: SEMANA

La Vicepresidencia de la República argumenta que el artículo 16 del Decreto 2647 de 2022 argumenta que la Jefatura para la Protección Presidencial debe “valer por la integridad física del presidente y la vicepresidenta de la República y sus familiares, dentro y fuera del territorio nacional”.

Sin embargo, también es su función “informarles de las circunstancias especiales de autoprotección a tener en cuenta para garantizar su seguridad, imagen e integridad”. Es decir, la vicepresidenta tiene conocimiento en todo momento de las medidas que se toman para protegerla. Además, en ningún momento se habla de ambulancias medicalizadas las 24 horas, incluyendo cuando la alta funcionaria se encuentra en agenda privada, que se refiere, entre otras cosas, a tiempo personal.

Además, el mismo artículo habla de servir de “enlace, apoyo y coordinación” con organismos de seguridad del Estado e instituciones gubernamentales. Sin embargo, solo se refiere a “situaciones de alteración del orden público que comprometan la seguridad nacional, afecten la seguridad y convivencia de la ciudadanía, en relación con las funciones de Jefatura”.

Las fechas que no cuadran

Las ambulancias, según la solicitud a la Secretaría de Salud de Cali, son para uso y acompañamiento de la vicepresidenta Francia Márquez. Esto no especifica, tal como conoció SEMANA, que la familia de la vicepresidenta se encuentra beneficiándose de esta medida de seguridad.

Las fechas de la agenda de la vicepresidenta y la solicitud que hace la Jefatura de Protección Presidencial son incongruentes. Los documentos conocidos por SEMANA piden ambulancias desde el 21 de julio hasta el 31 del mismo mes. Luego, del 4 al 8 de agosto.

Este medio revisó la agenda de la vicepresidenta en cada uno de estos días. El viernes, 21 de julio, la alta funcionaria estuvo en Buenaventura. El 22 en Suárez (Cauca), el 23 no reportó actividades públicas, el 24 estuvo en Santa Marta y el 25 hizo presencia en un evento en Bogotá.

El 26 participó en un evento en Cali y el 27 visitó la isla de Barbados. El 28 de dicho mes no reportó actividades públicas. El sábado 29 fue a Jamundí (Valle del Cauca), el domingo 30 no reportó actividades públicas y el lunes, 31 de julio, estuvo en Suárez (Cauca).

Según su agenda, la vicepresidenta solo estuvo en Cali el 26 de julio. Hasta el momento, la vicepresidenta no reporta agenda oficial este fin de semana, para el que también solicitó ambulancias.

Un funcionario de la red pública le contó a SEMANA que las ambulancias también son para la familia de la vicepresidenta.

“Es para la seguridad de la vicepresidenta y su círculo familiar, no solamente es ella”, explicó a SEMANA.

Esto significa que muchos de los días en los que la vicepresidenta Francia Márquez está fuera de Cali, quienes son acompañados las 24 horas del día por las ambulancias medicalizadas son sus familiares.

Sí prestó servicios en Dapa

Mientras la vicepresidenta Francia Márquez asegura que las ambulancias no se estacionan cerca de su casa durante el fin de semana, es claro que en los documentos de la solicitud se advierte que el servicio es para las 24 horas, lo cual significa que dicho vehículo debe permanecer listo para cualquier emergencia en su domicilio.

Esta afirmación de la vicepresidenta fue desmentida por la Secretaría de Salud de Cali, que en un comunicado aseguró que no solo coordina ambulancias para Márquez en la capital del Valle del Cauca, sino que también en ciudades vecinas.

“Cuando se desplaza dentro del territorio del Distrito Especial de Santiago de Cali y ciudades vecinas del departamento, estas son coordinadas con el esquema de seguridad brindando la información requerida que permita garantizar la integridad en salud”, se lee en el comunicado.

Incluso, menciona directamente que se han utilizado en Dapa, donde se encuentra ubicada la vivienda de la vicepresidenta.

“En relación con el transporte asistencial de pacientes, la Secretaría de Salud del Distrito cuenta con la información actualizada de las entidades o empresas prestadoras de dicho servicio inscritas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps) y articulado con el Crue de Santiago de Cali, la disponibilidad del mismo para atender las solicitudes del equipo de seguridad de la señora vicepresidenta Francia Márquez en sus caravanas de desplazamiento a las actividades programadas o a su domicilio ubicado en corregimiento de Dapa (municipio de Yumbo)”, dice la respuesta de la Secretaría de Salud, que en ningún momento desmiente los servicios prestados.

No existen antecedentes de ambulancias para “agenda privada” de vicepresidentes

La caravana presidencial siempre es acompañada de una ambulancia. Por otro lado, los vicepresidentes de la República, a no ser de que se trate de una visita de alto riesgo en territorio, nunca han contado con una misión médica dentro de su esquema de seguridad.

“Por instrucciones de la exvicepresidenta, nunca se solicitó una ambulancia para sus desplazamientos personales, ni sus fines de semana en su casa a las afueras de Bogotá, ni en su finca. Solo en momento en que se consideró que había mayor riesgo para su integridad se solicitó ambulancia, como en Cúcuta, después del atentado contra el expresidente Iván Duque, o cuando se lideró eventos en Tumaco, Putumayo y Nariño. Nunca estuvo una ambulancia las 24 horas en fines de semana en lugares donde desarrollaba actividades”, dijo un miembro del equipo de seguridad de la exvicepresidenta a este medio.

Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, confirmó la información.

“Los vicepresidentes, dentro de sus procedimientos de esquema de seguridad, no cuentan con ambulancia. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez no hacía uso de ello. ¿Deberían hacerlo? No, porque afecta la disponibilidad de ambulancias. A diferencia de los vicepresidentes, los presidentes sí cuentan con apoyo de mandatarios locales”, explicó para este medio.

Marta Lucía Ramírez. | Foto: Felipe Castaño/ Vicepresidencia

“Nunca solicité ambulancia a mi disposición. Todo lo relacionado con seguridad lo dejé siempre a criterio del jefe de seguridad, quien sé que pidió apoyo solo en sitios de mayor riesgo como Cúcuta, después del atentado al presidente Iván Duque”, indicó la exvicepresidenta.

Incluso, Fernando Ruiz, exministro de Salud y Protección Social, aseguró que son Casa Militar y el Dapre quienes deben coordinar las ambulancias, no la Secretaría de Salud de Cali.

Si requiere una ambulancia permanente es la Casa Militar y @ContactoDapre quienes deben proveersela. Es un abuso quitarle a una secretaria de salud una de sus 7 ambulancias MEDICALIZADAS (con Médico). Ese es el sistema de salud igualitario qué tendremos https://t.co/RDwxxbLdBB — Fernando Ruiz 🏩 (@Fruizgomez) August 6, 2023