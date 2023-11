Estos son los peligros del polémico proyecto de ley de Iván Cepeda: las críticas del fiscal Francisco Barbosa y otros sectores llevaron al congresista a anunciar ajustes

Además, aclaró Cepeda, él no pretende perseguir al fiscal. Al fin y al cabo, esta no es la primera vez que presenta este proyecto en el Congreso. Lo hizo con la iniciativa 314 de 2022, que no fue discutida en el Legislativo y se hundió. No obstante, esta nueva propuesta tiene artículos adicionales “porque incorpora prohibiciones para los servidores públicos en materia disciplinaria”, según un comunicado de prensa del senador.