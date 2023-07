“Estoy listo y a la espera”: Salvatore Mancuso le responde al presidente Gustavo Petro tras ser nombrado gestor de paz

“Mi tarea no solo tiene que ver con la verdad y la reparación, sino también con la no repetición. Por ese motivo estoy seguro que mi experiencia puede contribuir, en este momento histórico, a la pacificación de la Colombia profunda que nunca ha logrado salir completamente de la confrontación armada y a desactivar los nuevos órdenes sociales que creamos. Esta tarea, a la que quiero dedicar el resto de mis días, no me exime de mis obligaciones con ustedes ni de seguir aportando verdad. Lo tengo claro y es un compromiso que seguiré cumpliendo”, concluyó el excomandante paramilitar en la misiva.