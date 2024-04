Exdirectora de Gestarsalud, que renunció por acuerdo entre Gobierno y EPS, explica sus motivos: “Con la consciencia tranquila”

C.D.: Veo los mismos problemas que tenía el proyecto cuando se aprobó en la Cámara de Representantes y se archivó en el Senado. Tienen los mismos problemas y, por lo tanto, no es la mejor alternativa. Los pacientes no quieren esa reforma, los médicos y sociedades científicas no quieren esa reforma. La sociedad en su conjunto no la quiere, la academia no la quiere. Hay voces expertas y de gente, dolientes de este tema, que consideran que no es lo mejor para resolver problemas que existen, empezando por el financiamiento. No plantean ninguna nueva fuente. Hoy los recursos no alcanzan y la UPC no está bien calculada. Vamos a quedar en la misma circunstancia.