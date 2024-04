La traición de las EPS: editorial de SEMANA tras el arreglo entre Petro y las nuevas “gestoras” de salud

Paradójicamente, terminaron reviviendo una reforma que ya se había hundido en la Comisión Séptima del Senado. Estas EPS no escucharon el clamor de decenas de miles de ciudadanos que protagonizaron una histórica marcha el pasado domingo 21 de abril, en la que pidieron a gritos, entre otras cosas, proteger el sistema, el acceso y la calidad del servicio.

En su mayoría, las EPS pasaron de víctimas a cómplices. Los hechos son tozudos. La realidad es que unos empresarios ricos, que decían ser perseguidos y estar arrinconados por el Gobierno, decidieron ‘arreglar’ con Petro, en un giro de 180 grados que ha llamado la atención. ¿No dizque ser gestoras implicaba borrar los logros alcanzados en los últimos 30 años? ¿No dizque lo que proponía Jaramillo era completamente irracional e inconveniente para garantizar la salud y la vida de los colombianos? ¿Acaso Acemi, el gremio de las EPS, no se indignó con la entonces ministra Carolina Corcho cuando les dijo que no curaban, sino que facturaban? Lastimosamente, le dieron la razón. Prefirieron facturar antes que seguir curando.

Gaviria advierte que acuerdo entre Gobierno Petro y EPS no mejora reforma a la salud: “Sigue siendo confusa y perjudicial”

Lo propio parecen estar haciendo los fondos de pensiones. Ante la aprobación de la reforma en el Senado, también aseguraron una parte del negocio, con una jugosa comisión del 0,7 por ciento anual para ser administradores de una parte de los ahorros de los trabajadores. Si el umbral queda en 2,3 salarios mínimos, esta comisión representaría una cifra de 1,5 billones de pesos al año, adicional al 25 por ciento que los fondos de pensiones ya reciben en el momento en que el cotizante traslada sus recursos al portafolio. No hay forma que esta fórmula repleta de peajes sea buena para el ahorro y la vejez de los colombianos que hacen sus aportes a los fondos privados.

Lo más seguro es que ahora, en el plan de estatización del Gobierno, el reflector esté puesto en los sectores de energía, servicios públicos y educación. Todo esto enmarcado en el llamado a una constituyente que Petro prometió en campaña no hacer, pero que ya hizo. Muchos temen que busque saltarse al Congreso, pues, según el presidente, en este asunto no deben importar “las formas”. Hasta ahora, él no ha aclarado si eso será así y si buscará dicha constituyente por medio de un decreto de emergencia.