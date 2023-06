Exministra Cecilia López: “hoy tenemos un presidente muy radicalizado; necesitamos a un Petro mucho más conciliador, como al principio”

La exministra de Agricultura, Cecilia López, habló con 6:00 a. m. Hoy por hoy de Caracol Radio y se destapó frente a varios temas que, hasta el momento, había preferido aplazar.

Recordó cómo el presidente Gustavo Petro le notificó su salida del Gobierno. “El mandatario dijo que la salida mía obedecía a que se había roto la coalición. Yo, entonces, pregunté: ¿cómo así, si a mí no me nombró nadie distinto a usted? Yo no tengo nada que ver con el Partido Liberal ni con nada de eso. Me dijo que yo representaba al establecimiento”, expresó.

López resaltó la cordialidad y amabilidad del jefe del Estado. Al fin y al cabo, ella ha laborado en seis gobiernos y tiene claro que en las administraciones el primer mandatario es quien tiene potestad para despedir funcionarios.

Dijo que este martes la había sorprendido un comentario en un medio de comunicación que apuntaba a que “no nos quieren ni Alejandro Gaviria, ni a José Antonio Ocampo, ni a mí”.

La exministra de Agricultura, Cecilia López. - Foto: COLPRENSA

Respondió que le sorprende ese tipo de afirmaciones “porque la verdad nosotros llegamos al Gobierno no por compromisos ideológicos, sino con el programa”.

Reiteró que ella y sus demás compañeros “no somos enemigos del Gobierno. Somos exministros, no enemigos. Eso quiero que se entienda”.

E insistió: “Los que estábamos en el Gobierno, que no éramos del Pacto Histórico, no somos enemigos, somos exfuncionarios, gente con carrera que conocemos el país”.

López se refirió en la entrevista radial a la situación actual del país y a la “agresividad tan terrible” que está viviendo la nación.

“Paremos la agresividad de lado y lado, eso es fundamental, hay que valorar la experiencia. La lealtad es muy importante, pero si no hay experiencia, justo lo paga el país”, propuso.

La exministra Cecilia López habló del gobierno de Gustavo Petro. Fotografía: Cristian Garavito – Presidencia - Foto: Fotografía: Cristian Garavito – Presidencia

La exministra de Agricultura afirmó que sigue pensando que Gustavo Petro es un hombre muy inteligente que ha pensado al país durante épocas.

“Siento que aquí ha habido un pecado de lado y lado, creo que al establecimiento —se los he dicho— se les fue la mano desde el principio porque no le dieron a este gobierno ni el beneficio de la duda. Y no pensaron que eso iba a llevar al presidente a posiciones mucho más radicales que eso es lo que ha pasado. Creo que faltó un poco más de generosidad del establecimiento y hoy tenemos a un presidente muy radicalizado. Por otro lado, es importante que el mandatario entienda que esa radicalización y esa polarización, a quien más le hace daño, es a su proyecto político”, argumentó en Caracol.

La exministra contó que Gustavo Petro es un hombre muy independiente. “Creo que el sector privado y la derecha colombiana se equivocaron al principio de gobierno no dándole espacios desde el principio porque se subestimó la capacidad que él tiene de reaccionar como lo está haciendo, de volverse muy duro. Necesitamos a un Petro mucho más conciliador, como lo tuvimos al principio”, añadió.

Después de todo lo que está aconteciendo en el país y que ha salpicado al gobierno, la exministra reconoció que ella está muy bien como está, es decir, en su papel de exfuncionaria.

La exministra dijo que espera que las marchas de este martes sean pacíficas. Foto:Oscar González-Revista Semana. - Foto: Juan Carlos Sierra

“Yo estaba en una carrera contra el tiempo atacando más de mil frentes y me frenaron en seco. Obviamente, eso me produjo una sensación de que tenía que irme, tomarme un tiempo y mirar qué iba a hacer”, contó.

López afirmó que le gustaría que el presidente Gustavo Petro les diga a los nuevos ministros que su llegada no es la iniciación de gobierno, como según ella, se lo escuchó a un funcionario de la Casa de Nariño. “¿Cómo así, los ocho meses que estuvimos se perdieron? ¿Es decir, no hicimos nada? Desconocer eso es un absurdo”.

Por último, dijo que “siento al país parado y eso no le sirve a nadie, ni al sector privado ni al Gobierno”.