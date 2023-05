Urgente: exministra de Agricultura Cecilia López denuncia advertencias “para que se vaya del país”; o si no, “puede pasarle algo”

La exministra de Agricultura Cecilia López vive días tormentosos. Desde su salida del Gobierno Petro ha venido enfrentando serios problemas de seguridad.

SEMANA la contactó este viernes. “En los últimos dos días he recibido dos advertencias de que me vaya del país. No logro entender por qué”, reveló.

Las personas que contactaron a la exfuncionaria le habrían dado argumentos de peso para que salga de Colombia como la única manera de proteger su integridad física.

“Me dijeron que mi seguridad está en riesgo grave. A tal punto de que me recomiendan que debo irme del país”, señaló la exfuncionaria.

Tan pronto dejó el Gobierno Petro, López viajó al exterior y hace pocos días regresó y encontró que le habían retirado todo su esquema de seguridad. Sin embargo, ya su esquema fue restituido por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En el Ministerio de Agricultura, presidido por Jhenifer Mujica, hay funcionarios petristas radicales que vienen promoviendo un hostigamiento contra López, incluso desde que estaba en el cargo.

Hasta ahora, a pesar de la gravedad de la información recibida, Cecilia López asegura que no está pensando en irse del país.

López alertó por su esquema de seguridad

A la exministra le habían notificado de la suspensión de su esquema de seguridad cuando llegó de Estados Unidos. López había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le adelantaran un estudio de riesgo y se definiera su protección.

Cuando llegó procedente de Estados Unidos se encontró con la sorpresa de que no contaba con su esquema de seguridad.

La exfuncionaria del Gobierno redactó un documento que hizo llegar a la UNP.

“Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo de ningún vehículo, circunstancia que no me fue informada y, por lo tanto, no me permitió tomar medida diferente a pedirle a mi familia que me recogiera. A partir de ese momento, y han transcurrido dos días, no he contado con la seguridad a la cual, según la ley, tengo derecho. Como necesariamente debo realizar algunas diligencias sin la protección requerida dado mi alto nivel de riesgo los hago a ustedes, Ministerio de Agricultura y UNP, responsables de cualquier hecho que atente contra mi persona”, afirmó.

Uno de sus hijos tuvo que recogerla en una camioneta blindada y llevarla hasta su apartamento, según le contó ella a SEMANA.

Este medio estableció que la Unidad Nacional de Protección se comunicó directamente con López y le ofreció un esquema de seguridad precario, según contó López. “Dije que no a lo que me propusieron. Estoy esperando la nueva respuesta”, afirmó.

Ella, visiblemente preocupada, les solicitó que le adelantaran una revisión de riesgo y bajo ese criterio le establecieran un esquema de seguridad más complejo y ajustado a su realidad.

Cecilia López ya completa varios días sin seguridad y su hijo le ha cedido una camioneta blindada, al menos para que se desplace porque ella, según le contó este medio, sigue trabajando en su centro de pensamiento.

En la cuenta oficial de Twitter de la UNP informó: “La exministra salió del país y al regresar el Ministerio de Agricultura no le entregó los vehículos del esquema. La Unidad Nacional de Protección no supo de esa contingencia. Hoy, conversando con el Ministerio y la exfuncionaria, se resolverá el impase”.

La UNP dejó claro que los exministros, de acuerdo con la norma, disponen de 90 días para la finalización y ajustes de medida, “pero en ningún caso quedan sin protección. La Unidad Nacional de Protección le informará de manera oportuna a la exministra la nueva situación recomendada por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cerrem), que está adscrito al Ministerio del Interior”.

López sigue preocupada por su seguridad, especialmente luego de las nuevas amenazas en su contra.

“Por las manifestaciones negativas sobre mi gestión por parte de algunos funcionarios del Gobierno, requiero un nuevo estudio de seguridad porque me temo que mi nivel de riesgo puede haberse elevado. Adicionalmente, por la forma como se produjo mi retiro, no he tenido la posibilidad de adecuar mi cotidianidad de manera inmediata, además porque contaba con que se cumpliría por parte del Gobierno con las medidas de protección a las cuales tengo derecho como exministra de Estado”, aseguró la exministra.