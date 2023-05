Confidenciales ¿Quién dio la orden? A la exministra Cecilia López le retiraron todo su esquema de seguridad

La exministra de Agricultura Cecilia López está totalmente sorprendida por las decisiones que toma el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Primero la sacaron del Ministerio de Agricultura, pero comprendió que era una decisión presidencial que se debía respetar y, además, ese tipo de cargos siempre están sujetos a cambios intempestivos.

Sin embargo, este sábado -13 de mayo- evidenció que le retiraron todo su esquema de seguridad al llegar de un viaje procedente de Estados Unidos. Al arribar al aeropuerto notó que su esquema no estaba y, por eso, tuvo que esperar a que su familia llegara a recogerla.

López sabe que, por su salida del cargo, el esquema sería reducido, pero la Unidad Nacional de Protección (UNP) le informó que se haría de manera gradual justamente por el nivel de riesgo que arrojó la evaluación.

“Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo de ningún vehículo, circunstancia que no me fue informada y por lo tanto no me permitió tomar medida diferente a pedirle a mi familia que me recogiera. A partir de ese momento, y han transcurrido dos días, no he contado con la seguridad a la cual, según la ley, tengo derecho. Como necesariamente debo realizar algunas diligencias sin la protección requerida dado mi alto nivel de riesgo los hago a ustedes, Ministerio de Agricultura y UNP, responsables de cualquier hecho que atente contra mi persona”, dijo la ministra en un documento.

La exministra está bastante preocupada. “Por las manifestaciones negativas sobre mi gestión por parte de algunos funcionarios del Gobierno, requiero un nuevo estudio de seguridad porque me temo que mi nivel de riesgo puede haberse elevado. Adicionalmente por la forma como se produjo mi retiro, no he tenido la posibilidad de adecuar mi cotidianidad de manera inmediata, además porque contaba con que se cumpliría por parte del Gobierno con las medidas de protección a las cuales tengo derecho como exministra de Estado”.

Por ahora, nadie en el Gobierno Petro da razón sobre el retiro del esquema de seguridad, pero llama la atención que haya ocurrido porque la evaluación que le hicieron indica que tiene un nivel alto de riesgo. ¿Quién daría la orden?