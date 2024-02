Exministro de Hacienda dice que Petro considera el presupuesto de la Nación como: “Registradora de tienda de barrio que se abre para amigos y se cierra para enemigos”

Restrepo recordó, por ejemplo, “cuando el debate con la anterior alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alcanzó sus niveles más álgidos sobre si el metro debía tener un tramo soterrado a lo largo de la Carrera Caracas o no, Gustavo Petro amenazó que -de no darle gusto con su solicitud del tramo soterrado- le quitaría a la capital los aportes presupuestales que por ley (no por benevolencia del mandatario de turno) corresponden a toda municipalidad que emprende un proyecto de transporte masivo de envergadura”, dijo.