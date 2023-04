Expresidente César Gaviria arremete contra Carolina Corcho: “no entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud”

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, criticó este martes 18 de abril a la ministra de Salud, Carolina Corcho, a quien culpó de interferir en la búsqueda de acuerdos frente a la reforma al sistema de salud que comenzó esta tarde su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud. Ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos políticos y dirigentes. Se metió a desconocer a todo mundo, a las asociaciones de médicos”, dijo el exmandatario.

Gaviria también cuestionó la propuesta inicial de la reforma. Señaló que en el gobierno querían crear un nuevo sistema de salud “desde cero” y “estatizado”. Adicionalmente, recordó unas afirmaciones realizadas semanas atrás por la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien abogó por un sistema mixto y recordó su experiencia al frente del Seguro Social en la década de los noventa.

“La propuesta del gobierno desconocía elementos importantes dentro del sistema, pero por sobre todo era un sistema que querían crear desde cero. Ellos querían acabar con el sistema que hay y arrancar con uno estatizado. Eso no hace sentido. La propia ministra de Agricultura contó la experiencia que ella tuvo como la última directora del Seguro Social en mi gobierno. La cantidad de irregularidades, la corrupción, el desorden, un cubrimiento que llegaba apenas al 20%. Ella es ministra de este gobierno, no me lo estoy inventado yo”, expresó.

“O incluyen las líneas liberales en la ponencia o votamos negativo, no me presto para jugar con la salud de los colombianos”

Hora antes, el expresidente Gaviria señaló que a si al texto de la reforma no se le hacen cambios que la colectividad ha planteado no respaldarán el proyecto.

“O incluyen las líneas liberales en la ponencia o votamos negativo, no me presto para jugar con la salud de los colombianos”, señaló el líder del Partido Liberal.

Desde la bancada habían reiterado que no respaldarían la propuesta si no se hacen los ajustes solicitados. “Llegó la hora cero y hoy el Partido Liberal debe ser firme a sus principios sobre una reforma a la salud que no permita que arrase el sistema”, señaló el senador Juan Pablo Gallo.

SEMANA conoció que la instrucción en todo momento del presidente del Partido Liberal ha sido que se mantengan esas líneas rojas sobre la iniciativa. Y que el proyecto no podrá ser respaldado si esos reparos se mantienen.

Partido Liberal no respaldará proyecto como fue presentado por el Gobierno. - Foto: Cortesía Partido Liberal

El expresidente Gaviria se reunió en las últimas horas en su apartamento con los cuatro congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Allí se encontraban el representante por el Cauca, Germán Rozo Anís; Héctor Chaparro, de Boyacá; Hugo Archila de Casanare, y María Eugenia Lopera, de Antioquia. Sin embargo, a pesar de la directriz del exmandatario, hay congresistas que se han ‘rebelado’ y dicen que votarán positivamente si el proyecto pasa a la plenaria.

Reunión de César Gaviria con integrantes liberales de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes - Foto: Partido Liberal

Comisión Séptima Cámara de Representantes. - Foto: Cortesía Anónimo

Por su parte, el Partido Conservador y el partido de La U sacaron un comunicado conjunto en el que anunciaron que no respaldarán la reforma a la salud porque no ven los cambios solicitados.

“Las bancadas de los partidos Conservador y de La U somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud que salve vidas, enfocada al usuario y el bienestar de los colombianos. Por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto de reforma a la salud como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras colectividades”, informaron desde ambas colectividades.

Eso quiere decir que por ahora el proyecto no prosperaría si es votado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Durante las últimas horas estuvieron reunidos en cada una de sus bancadas tanto el partido de La U como el Partido Conservador.

La situación de la reforma a la salud es crítica. Tras varias horas de discusión en la bancada conservadora en el último piso del Hotel de la Ópera, en el centro de Bogotá, a unas cuadras del Capitolio Nacional, el partido decidió darle el no a la iniciativa.

“No se apoya”, confirmó un congresista de la bancada a esta revista fuera de micrófonos tras la reunión que finalizó hacia la 1 p. m.