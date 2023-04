Atención: La U y los Conservadores decidieron que no aprobarán reforma a la salud hasta que incluyan todas sus propuestas

Hasta la mañana de este martes 18 de abril, la reforma a la salud contaba con el visto bueno del partido de La U. La directora, Dilian Francisca Toro, consideró que sus peticiones estaban incluidas en un nuevo borrador presentado por la ministra Carolina Corcho, pero el Partido Conservador, su aliado político frente a la controvertida iniciativa, se echó para atrás.

La U definió que respaldaría el proyecto, pero los conservadores, en una reunión privada, en un salón alterno del Hotel de la Ópera en Bogotá, donde permanecía Dilian Francisca Toro, decidieron que no aprobaban la ponencia, tal y como está, y que lo mejor era esperar a que el Gobierno cambiara el texto y ajustara todos los puntos para poder respaldarla.

Al fin y al cabo, la casa azul ya no confía en el Ministerio de Salud, con quien intentó conciliar durante varias semanas las propuestas de la reforma, pero no lo logró porque una cosa decían los técnicos de Corcho y otra diferente plasmaban en el papel.

El Partido Conservador fue el más vehemente y La U no quiso quedarse sola en esta lucha.

El partido de La U durante la reunión de la mañana de este martes donde se apartó de la ponencia de la reforma a la salud. - Foto: Autor Anónimo

Por eso, ambas colectividades acordaron tomarse unos días más en espera de que el Ministerio de Salud ajuste los últimos detalles de la iniciativa.

El Gobierno quería empezar los debates de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes este martes 18 de abril con un ambiente favorable, pero el Partido Conservador se atravesó porque después de analizar los últimos ajustes del borrador de la ponencia, la casa política encontró que el Gobierno no incorporó algunas de sus propuestas para evitar poner en riesgo la salud de los colombianos.

“Sabemos que se necesita una reforma a la salud que salve vidas. Para nosotros es claro que se centre en el paciente y mejore la calidad del servicio. Sin embargo, no vamos a aprobar la reforma ni la ponencia que existe hasta que, por lo menos, hayan incluido la totalidad de las proposiciones que presentamos la semana anterior”.

El director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, fue el más vehemente en decirle no a la reforma a la salud de Carolina Corcho, al menos por ahora. - Foto: Autor Anónimo

En la conferencia de prensa, Cepeda manifestó: “Es una ratificación de la decisión que se tomó en bancada hace unas pocas semanas en el sentido de que deben incluir nuestras proposiciones y volvemos a repetir: hasta tanto eso no se haga, nuestros partidos no votarán esa reforma”.

SEMANA conoció que Cepeda asistió a un encuentro con el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra Carolina Corcho, este lunes 17 en Bogotá. Aunque el senador salió satisfecho del encuentro, sus asesores y expertos en salud lo desmotivaron después de leer el último articulado de la ponencia.

En la reunión de bancada que Cepeda presidió este martes, el coro de voces en contra de la reforma se hizo sentir. Y minutos después, el senador del Partido Conservador Nicolás Echeverry reveló que “no están dadas las condiciones técnicas para votar positivo la iniciativa. Como está actualmente la ponencia, va a afectar la calidad en la atención a los usuarios y no resolverá problemas de base. Mi voto será NO a la Reforma a la Salud”.

La reforma de Carolina Corcho quedó nuevamente en peligro por los partidos políticos tradicionales que, aunque hacen parte de la coalición de gobierno, no están de acuerdo con el contenido final de la ponencia. - Foto: FOTO1:ARCHIVO/FOTO2: ARCHIVO.

“El nuevo modelo de atención en salud que propone el Gobierno insiste en generar incentivos que derivarán en sobrefacturación y excluye actores importantes que, a hoy, comparten riesgos financieros dentro del sistema”, agregó.

Por su parte, el senador del Partido Conservador Mauricio Giraldo dijo: “Hoy reafirmo mi postura: NO acompañaré la Reforma a la Salud. Le pido al Gobierno que los anuncios que haga sean responsables y transparentes frente a Colombia: el Partido Conservador NO acompañará la Reforma a la Salud”, informó.

SEMANA conoció que La U y los conservadores reconocen que la ministra Carolina Corcho cedió e incluyó varias de sus propuestas a la reforma, pero insisten en que faltan 14 proposiciones en las que el Gobierno no quiso ceder. “Hasta que no se incluyan todas las proposiciones, no la votaremos positiva”, anunció Dilian Francisca Toro.

En ese orden de ideas, la reforma a la salud volvió a quedar en máximo riesgo porque además de La U y el Partido Conservador, se suman los cuatro votos del Partido Liberal en la Comisión Séptima de la Cámara que también se oponen a la iniciativa.