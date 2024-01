Federico Gutiérrez advierte falta de comunicación con el Gobierno en el Foro Colombia: “Con el presidente no hay contacto”

“Con el presidente no hay contacto. No hay ningún tipo de contacto con el presidente. Creo que no solo para mí, sino para el país porque, más allá de las diferencias que uno pueda tener, que son serias diferencias, no solo en lo ideológico, en cómo va el país, porque yo sí considero que el país va por mal camino, nos llevan a un salto al vacío sin paracaídas, la elección de octubre en cierta forma es como na contención un poco en lo político”, sostuvo Federico Gutiérrez.