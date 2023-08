Federico Gutiérrez reveló con qué candidatos a la Gobernación de Antioquia no hará fórmula para elecciones

Al ser consultado sobre este asunto, dejó claro que no apoyará a Luis Pérez o a Luis Fernando Suárez por representar una continuidad y cercanía con el trabajo de Daniel Quintero y de Gustavo Petro.

“No es un misterio ni es un secreto, yo he hablado con algunas personas y lo que les he pedido es pónganse de acuerdo. Les voy a decir con quienes he hablado. Con Andrés Julián (Rendón), con Juan Diego (Gómez), con Eugenio (Prieto) y con Mauricio (Tobón). Desde el principio les dije pónganse de acuerdo, que salga un solo candidato y de ahí tomaremos la decisión”, sostuvo.