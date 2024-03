Felipe Zuleta lanzó el libro “Las Primeras Damas”, quienes en un hecho sin precedentes se encontraron para hablar de sus experiencias

En un hecho que no tiene precedentes, se reunieron las primeras damas para hablar de sus secretos en su paso por la Casa de Nariño acompañando en su labor a los diferentes presidentes.

Ana Milena Muñoz de Gaviria no estuvo presente en el evento, pero envió un video con un mensaje: “En mi caso, hubo escrutinio político, porque creamos por futuro y gratuita fundaciones público-privadas que, gracias a Dios, han tenido un impacto importante en la vida de muchos jóvenes colombianos en su formación académica y musical”.

Y avanzó en el mensaje: “El debate ha existido siempre, ya sea por razones políticas, mediáticas, especialmente hoy, o sociales. La primera no existe, y existirá porque tiene un ámbito personal y está ahí diariamente para apoyar, para acompañar, para aconsejar, para oír al presidente. Y en muchas ocasiones está presente cuando todo critica. El presidente es un ser humano también”.

A su turno, Nohora Puyana de Pastrana también envió un video, ya que se encuentra en España: “Dediqué gran parte de mi tiempo a la reconstrucción después del devastador terremoto del 25 de enero de 1999, del cual hoy me siento muy orgullosa. Apoyamos proyectos de infraestructura y dotación de escuelas y colegios para cumplir con las metas de cobertura y de calidad informativa”.

Inicio del conversatorio

“Fue el día que tembló en Bogotá como tres veces. Tengo que confesar que Felipe se iba a callar. Yo estaba con una compañera periodista que también sufría de pánico. Entonces yo dije, yo aquí me tengo que quedar quieta porque estaba ante un quinto piso. Y les dije, esperemos a que pase. Este edificio es antisísmico, a pesar de ser tan viejo”.

Y afirmó: “El hambre de la gente, el sufrimiento, el dolor, entonces por eso le digo, no es que haya un solo momento, pero usted se encuentra en el dolor, y no es que haya intensidad de dolor, no es que en un momento produzca más dolor que otro, porque el dolor es dolor, pero siempre está el poema, allá está el poema”.