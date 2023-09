Fiscal Angélica Monsalve denuncia a Catherine Juvinao por injuria y calumnia, y pide investigar a Katherine Miranda

La fiscal Angélica Monsalve radicó este lunes 25 de septiembre una denuncia ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra la representante Catherine Juvinao por injuria y calumnia, tras las acusaciones que hizo en su contra la congresista de la Alianza Verde la semana pasada.

La representante afirmó que Monsalve filtró apartes de una conversación sostenida entre las dos, la cual supuestamente habría grabado sin su autorización.

“Que se investigue y eventualmente sea sancionada la conducta calumniosa e injuriosa contra mi persona por parte de la representante”, pidió la fiscal al alto tribunal.

En su denuncia, la fiscal aseguró que el pasado 4 de septiembre la representante Juvinao la llamó para informarle de unos supuestos hechos cometidos por Miranda.

Hoy radiqué denuncia ante la sala de instrucción de la @CorteSupremaJ contra la representante Catherine Juvinao Clavijo, por sus calumnias e injurias en mi contra, y por faltar al deber de denunciar presuntos ofrecimientos a ella misma.



También solicite sean investigados los… pic.twitter.com/WffjbN1ysJ — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 25, 2023

La fiscal Angélica Monsalve, Catherine Juvinao y el chat donde la congresista le escribió por primera vez en Twitter. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: SEMANA.

“En estos mensajes, la representante Juvinao asegura que su compañera de bancada Katherine Miranda le sacó mermelada al Gobierno Petro. Que Miranda tiene mermelada en todos lados, que es una aprovechada, que tiene puestos en el Sena e Icetex y que es en todo el país (...). Que además Miranda conspira contra la rama ejecutiva, gobierno Petro, y que con recursos de reposición de votos destinó 200 millones de pesos para comprarse una casa”.

Según Monsalve, esta información se la dio Juviano para que ella a su vez se la trasladara a un periodista para que él investigara “todo el entramado de corrupción”. “Juvinao afirma que en su partido y en el Congreso saben quién es Miranda y las cosas irregulares que hace”, agregó.

En ese sentido, la fiscal pidió a la Corte llamar a declarar a Juviano para que explique las supuestas afirmaciones hechas contra Miranda y presente pruebas.

“Solicito que se llame a declaración a la representante Catherine Juvinao, a efectos de ampliar y darle claridad, a lo que ella manifiesta sobre los presuntos hechos delictivos desplegados aparentemente por Katherine Miranda y aporte las pruebas de sus afirmaciones”, señaló Monsalve.

Audios

La controversia entre Juvinao y Monsalve comenzó con la filtración de unos audios en los que se escucha a la congresista hablar de sus proyecciones como congresistas. Sus palabras generaron indignación en algunos, sobre todo por su interés de, en 16 años, hacer lo de Sergio Fajardo al perder las elecciones presidenciales en 2018: “Ir a ver ballenas”.

“Justo necesito hacer dos cámaras y dos senados, esto es, 16 años como parlamentaria, justo después me quiero ir a una isla frente al mar (risas) y descansar, y no saber nada de este país, pues ahí sí, un poco me tocará a lo Fajardo decir que ‘me voy a ver ballenas’”, fue lo que dijo Juvinao en privado con la fiscal Monsalve y que suscitó polémica.

En un principio, Juvinao afirmó que los audios fueron grabados, sin permiso, en su casa, pero la fiscal Monsalve lo desmintió, publicando en redes sociales el video completo del que salieron los audios y negando que ella los hubiera filtrado.

Catherine Juvinao. | Foto: Captura de pantalla

Además, la fiscal Monsalve precisó que el video fue grabado en una visita de Juvinao a su casa, no al contrario. “Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización, diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones. Anuncio las acciones legales correspondientes, con la agravante de su condición de servidora pública. Usted, señora Monsalve, no ofrece garantías a la ciudadanía y no debe seguir en su cargo. Lamentable que una fiscal de la República use su posición para abusar de su poder de esta manera”, fue la denuncia de Juvinao en X, a la que Monsalve reaccionó.

Monsalve, entretanto, contó su versión de lo ocurrido en SEMANA: “Me pidió que la grabara porque ella quería hacer un video en esa terraza tan bonita. Me pidió que le preguntara cuáles eran sus aspiraciones. Fue la única pregunta que le hice y me dijo que el video se lo enviara al correo, por eso, yo corto y le digo “mira, no va a caber en el correo, corte ya, futura senadora”. Quien lo grabó fue mi esposo, yo estaba al lado de ella en la silla. De un momento a otro, dijo, ‘es viernes, vamos a beber’. Ella es costeña. Mi esposo le sacó una botella de un licor, a ella le gustó. Ella empezó a beber. Cuando se hizo el video, no había bebido. Llegó la 1:00 a. m., ella anunció que se iría, estaba tomada”.

La fiscal Angélica Monsalve. | Foto: X @alazamo123