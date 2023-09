Escándalo entre Catherine Juvinao y Angélica Monsalve terminará en los estrados judiciales: la fiscal anuncia acciones legales, mientras la congresista la llamó “cínica”

El escándalo entre la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, y la fiscal Angélica Monsalve, aparentemente, no tendrá un buen final y podría, eventualmente, llegar a los estrados judiciales.

Después de que Juvinao le contara al país que había sido víctima de Monsalve, quien habría llegado a su casa y la grabó ilegalmente, la jurista le pidió que se retractara de sus declaraciones.

“Señora representante, le exijo que se retracte públicamente de estas afirmaciones suyas que constituyen dos delitos llamados injuria y calumnia”, le dijo la fiscal a Juvinao.

Y siguió: “Usted ocupa una curul del Estado y no puede valerse de su investidura y de sus redes sociales para maltratar a mi persona, al Gobierno y a la Rama Judicial. De lo contrario, la denunciaré ante la Corte Suprema de Justicia por sus hechos delictivos”.

Juvinao, quien ha estado cruzando mensajes con Monsalve en redes sociales desde hace 24 horas, no se quedó callada y le respondió. | Foto: Captura de pantalla

“Lo que hay que ver. La señora Monsalve filtra un video sin mi consentimiento con la intención de lesionarme; editan el video para tergiversar lo que dije y desplegar en redes un ataque coordinado y despiadado contra mi persona… y ahora resulta que la maltratada es ella. ¡No sea cínica!”,afirmó.

Juvinao dijo que “ayer mismo le aclaré públicamente que dado el montaje que me hicieron, no era posible para mí determinar en cuál de las tres ocasiones en que me he visto con usted se habría dado la conversación que usted filtró. Solo hasta ayer pude comprender, después de que usted tuviera que publicar el video original y sin ediciones (al ver el lío legal en el que se iba a meter), que se trataba de un video grabado en su casa en nuestro primer encuentro en julio de 2022 con su familia, ese sí con mi autorización”.

La fiscal Angélica Monsalve. | Foto: X @alazamo123

Sin embargo -añadió Juvinao- “debe tener claro que yo no la autoricé jamás a filtrarlo a ningún medio, y que usted me asaltó en mi buena fe y abusó de mi confianza con el único fin de dañarme. Todo este capítulo desdice mucho de usted como servidora pública y deja muchas dudas sobre sus actuaciones como fiscal. Sobre los otros dos encuentros que tuvimos usted y yo, el último de ellos sostenido en mi casa en julio de 2023, dejo constancia que usted no estuvo autorizada para grabar absolutamente nada, ni en video, ni en audio, ni en chats, ni en nada”.

Y añadió Juvinao: “De manera que tenga cuidado, pues sus ambiciones personales la nublan y su estrategia para congraciarse con el Gobierno Petro le puede salir mal. Esta actuación tan increíblemente antiética de su parte no creo que la habilite para ser tenida en cuenta en ninguna terna”.

Angélica Monsalve y Francisco Barbosa. | Foto: Twitter: @alazamo123 | SEMANA