Florence Thomas: “Siento decepción con Petro, debió quedarse en el Congreso”, la feminista dice que al mandatario le cuesta gobernar

En una reciente entrevista con SEMANA, a propósito de su libro Fragmentos de vida, 80 años tejiendo recuerdos, que se lanzará durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se inicia este jueves 18 de abril, la escritora, docente y líder de la causa feminista en Colombia Florence Thomas narró cómo llegó a Colombia persiguiendo el amor, cómo comenzó su lucha en favor de los derechos de las mujeres en el país y cómo, en ese camino, decidió apoyar al actual presidente Gustavo Petro en su aspiración de llegar a la Casa de la Nariño en 2022.

En medio de la entrevista, la colombo-francesa recordó su respaldo al mandatario colombiano, pero se mostró decepcionada por la manera en que Petro ha manejado su Gobierno en el último año y medio. “Siento gran decepción. Creo que Petro es muy inteligente, pero debió quedarse en el Congreso, donde lo hacía muy bien. Conoce bien el país, pero la verdad es que no tiene cabeza para gobernar”, aseguró Florence.

Florence Thomas, en su casa de Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Y fue más allá. Sostuvo que “gobernar es muy distinto que investigar para hacer debates en el Congreso. No sé si por su ingenuidad política quiso cambiar el país y plantear reformas que eran necesarias. Pero no en la manera en que las hizo, en eso se equivocó, debió trabajar sobre lo que ya existe”.

Thomas, que reconoce que el presidente “lo está haciendo bien en materia internacional”, no duda en que “Petro tiene problemas para gobernar, lo vemos en varios ministerios, incluso en el de la Igualdad, donde había gran expectativa. Vemos que muchas personas valiosas están renunciando. Y eso es una señal. Petro es un hombre muy inteligente que, por razones que muchos no entendemos, no logra gobernar”, aseguró la líder feminista.

Florence Thomas señaló también que el movimiento feminista ve con preocupación el papel de algunas figuras cercanas al presidente, vinculadas con hechos de acoso hacia varias mujeres en distintas dependencias del estado “El presidente se está rodeando mal. No está bien nombrar, por ejemplo, a Hollman Morris en la gerencia de RTVC. En eso se equivoca, así como en creer que podía lograr la paz total y sentar a todo el mundo a negociar. En Colombia hay un problema y es que cuatro años son pocos, y él no podía creer que eso lo iba a lograr en solo cuatro años y a punta de X, desde donde parece que gobierna todo el tiempo”, dijo la escritora.

La líder feminista también cuestionó a las integrantes de llamada cuarta ola del feminismo. “El diálogo con ellas se ha vuelto difícil. No les interesa la historia, hacen cosas valiosas, pero se olvidan de las luchas que dimos sus abuelas, las que abrimos el camino”, dijo.

Para Florence Thomas también ha sido decepcionante que hasta ahora no se muestren resultados en el Ministerio de la Igualdad, que lidera la vicepresidenta Francia Márquez. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Y se han metido en la cuestión trans. Tengo un hijo gay, así que no consiento ninguna agresión contra ellos. Pero que me digan que ese es el gran problema que enfrenta el feminismo hoy, no es verdad. Por eso me han llamado transfóbica. La lucha trans no debería estar ligada a la feminista”.

Para Florence no es aceptable el ‘todes’, “pues desaparece de nuevo a las mujeres, que ahora somos, según las nuevas feministas radicales, ‘úteros menstruantes’. En una columna, alguna vez le escribí a Pastrana pidiéndole que no se olvidara de nombrarnos porque nosotras pagamos impuestos. Y funcionó: en sus discursos saludaba a ‘colombianos y colombianas’. Parece un gesto pequeño, pero debimos dar una lucha grande para ser nombradas. No me quedan muchos años, pero lucharé para que la palabra mujer no desaparezca”.