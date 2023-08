Funcionarios de carrera envían dura carta a Petro: en el servicio diplomático “se ha nombrado a familiares de clanes políticos y candidatos quemados”

En campaña, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en lo que deben ser las relaciones exteriores para Colombia. En su programa de gobierno, el ahora mandatario prometió que privilegiaría la carrera diplomática en todas las misiones, primando el mérito y la experiencia para ocupar dichos cargos. Incluso prometió que en el 50 % de las embajadas y consulados se nombraría a diplomáticos de carrera. El canciller Álvaro Leyva aseguró que esos puestos no serían “para la clase política”.

“Desde el 7 de agosto de 2022, se han producido 55 nombramientos de esta naturaleza, los cuales nos hemos visto en la penosa obligación de demandar, pues, tras una extensa revisión, encontramos que ninguno de ellos cumplía con los requisitos claros que establece la ley. Entre estas 55 designaciones irregulares encontramos familiares de clanes políticos tradicionales, estrategas políticos, candidatos quemados, representantes de los gremios más poderosos del país, y representantes de gobiernos anteriores que han emprendido una camaleónica transición en busca de no perder sus posiciones de privilegio en el Estado”, indica la carta.

“Frente a la promesa de nombrar un mínimo de 50 % de embajadores de carrera, lastimosamente nos encontramos con que esta promesa no ha sido cumplida. En este momento, entre los embajadores designados como jefes de misión, solamente 22 son funcionarios de carrera, mientras que 37 embajadores no lo son. Asimismo, el Gobierno ha anunciado su intención de nombrar cuatro embajadores adicionales que no pertenecen a la Carrera. Esto corresponde a un porcentaje del 31,9 % de embajadores de carrera”, recuerda Unidiplo.