Galán lanzó ‘Bogotá sin hambre 2.0′ y se despachó frente al programa del Gobierno Petro: “no creemos en improvisaciones”

cada año en Colombia se pierde y desperdicia aproximadamente el 34% de los alimentos destinados al consumo final. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El alcalde de la ciudad indicó de manera tajante que “el hambre no se combate con palabras vacías, sino con crecimiento económico”, y explicó los alcances del programa Bogotá sin hambre 2.0, con el objetivo de mejorar la oferta y responder a la creciente demanda por alimentos en la ciudad.

Cuestionamientos al Gobierno Petro

Al respecto, el alcalde Galán aseguró que no inscribió a Bogotá a los lotes PAS, por que el programa “es improvisado”.

“Algunos se preguntarán, ¿por qué si coincidimos con el Gobierno Nacional en la urgencia de erradicar el hambre, Bogotá no inscribió ningún lote para participar en la convocatoria para los llamados puntos de abastecimiento solidarios PAS? La respuesta es simple, porque no creemos en improvisaciones. La convocatoria para este programa, en el que la Nación va a invertir un poco menos de 500.000 millones de pesos en todo el país, fue lanzada con una visión que no refleja las necesidades de una ciudad como Bogotá, que ya tiene una ruta recorrida en la lucha contra el hambre y unas lecciones importantes que nos marcan hoy el camino”, señaló Galán de manera tajante.