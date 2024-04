Galán se opone al día cívico ordenado por Petro y anuncia que este viernes “la Administración Distrital operará con normalidad”

El alcalde de los bogotanos, fue enfático en señalar: “La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día, es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo”.

Galán aprovechó su mensaje en X, para invitar a la ciudadanía a ahorrar agua: “ A quienes se queden mañana en su casa, un llamado a que no gasten más agua de la estrictamente necesaria :

2. No lavar ventanas, carros ni fachadas.

3. No acumular más agua de la estrictamente necesaria para lo básico”.

La Secretaría de Educación también se pronunció al respecto y confirmó que los anuncios del presidente Petro de un día cívico no aplicaba a los colegios distritales ni privados.

“Con ocasión de los recientes anuncios del presidente de la República sobre decretar el día cívico de la Paz con la Naturaleza, se aclara que dichos anuncios solo cobijan a entidades del orden nacional. Esto excluye a las entidades territoriales por lo que la Secretaría de Educación del Distrito informa que el día viernes 19 de abril de 2024 habrá clases presenciales y con normalidad en todas las instituciones educativas distritales y no oficiales”, dijo la entidad distrital.

“Y en ese sentido me atrevo a afirmar, para poder salir de esta coyuntura difícil que tiene la ciudad de Bogotá, y que tiene el país, indudablemente podría paralizarnos. Hay quienes apuestan a eso. Nosotros no queremos. Sabemos cuál es la causa del problema... Es que mañana queremos decretar un día cívico en Colombia”, sostuvo el presidente.

Y agregó en su discurso: “Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y, sobre todo, para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”.

“Es decir, no para que no se tome agua, porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente en donde no hay estrés hídrico y podamos lograr que, sustancialmente, más bien marginalmente, para ser exactos, puedan subir los embalses del agua potable en la Sabana de Bogotá”, insistió Petro.