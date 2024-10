General (r) Eduardo Zapateiro dice que nombramiento de alias Gafas como gestor de paz buscaba “dejarlo libre”

Sin embargo, SEMANA confirmó que no duró más de cuatro meses en las negociaciones y desde febrero de 2024 no volvió a aparecer.

“Con estas acciones solo buscan retroceder. No me quiero imaginar lo que le dolería a la Operación Jaque y nombrándolo gestor de paz era la manera apropiada para dejarlo en libertad, para que este bandido hoy siga delinquiendo. Y no sigo explicando”, escribió el oficial en sus redes sociales.

“Quiero que no vuelva a venir al Cauca, no sé cómo va a hacer, si va a seguir ejerciendo como concejal o no, pero por acá no la queremos ver para no tener problemas más adelante”, le advirtió Gafas a la concejal. Los delegados del CICR y los dos alcaldes miraron perplejos hacia los lados, mientras a la política de la Alianza Verde se le observó el miedo y la incertidumbre en el rostro. Ella no pronunció palabra.