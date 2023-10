General (r) Vargas defiende su plan autoridad para Bogotá y anuncia que de ser alcalde dormirá en Kennedy; reveló que otros partidos también lo invitaron a participar en las elecciones

SEMANA: La contienda electoral ha sido una experiencia nueva para usted, ¿cómo se ha sentido?

Jorge Luis Vargas (J.L.V.): Me he sentido muy bien, ver las necesidades de Bogotá, nos hace sentir que somos muy útiles, las opiniones de las personas que viven en Bogotá nos hacen sentir que tenemos un propósito y en este caso al escuchar tantos problemas de inseguridad que tiene la capital, eso hace que esta campaña tenga un propósito y nos hace sentir felices de que estamos contribuyendo a que Bogotá sea una mejor ciudad.

SEMANA: Muchos lo asocian a usted con su reciente pasado en la dirección de la Policía, pero ¿qué más podemos conocer de Jorge Luis Vargas?

J.L.V.: Jorge Luis Vargas es un colombiano nacido en Bucaramanga, mi padre fue policía, estaba trabajando en ese momento allá. Fui bautizado en esa ciudad, pero a los pocos meses de haber nacido trasladaron a mi padre de nuevo hacia Bogotá, de manera que nos vinimos para la capital y el recuerdo más vivo que tengo de mis primeros años de vida, es vivir en La Perseverancia, a mi papá lo nombraron en la estación de policía que queda ahí en la carrera quinta con calle 28 y ese es el primer recuerdo que tengo de mi vida, era una casa grandísima, donde hacía mucho frío y me acuerdo que con mi madre íbamos a la plaza de mercado.

Jorge Luis Vargas. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

Viví en varios lugares de Bogotá, en La Castellana, en Suba, en Modelia, en La Soledad. Estudié en el colegio San Luis, que es el de la Policía, también en el Colegio San Viator. Soy administrador de empresas, administrador policial, especialista en resolución de conflictos, egresado a la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes, participé en el grupo de Alta Gerencia de la Universidad de La Sabana, también en el IPADE en México en el curso de inteligencia estratégica en varios países, además de varios diplomados.

Soy casado, Claudia Cristina es el amor de mi vida, nos conocemos desde niños, ella también es hija de policías. Ella es abogada. Tengo dos hijos, uno de ellos también es abogado, y el otro es diseñador en Internet en temas de marketing y de comercialización, muy ligado a temas de mercadeo.

SEMANA: General, muy seguramente usted ya estaba en plan familiar, descansando con su esposa e hijos, ¿por qué aceptó meterse en esta contienda electoral?

J.L.V.: Uno tiene un ánimo de servicio muy grande, uno quiere seguir sirviendo y hoy con lo que está pasando en Colombia, con este desastre de la seguridad, por falta de liderazgo, claro, objetivo y profundo del Gobierno nacional y no por culpa de las Fuerzas Militares y la Policía, que hacen muy bien su trabajo, pues lo que queremos es seguir trabajando, y desde que me retiré, varias personas, sabiendo que este año había elecciones, casi que al mes, desde varios partidos me dijeron general ayúdenos, y en febrero de este año el doctor Vargas Lleras habló conmigo a invitarme, también lo hicieron varios senadores, congresistas de varios partidos, incluso el expresidente Iván Duque, y a mediados de este año tomé la decisión por la seguridad de Bogotá.

SEMANA: Es decir, también recibió invitación de otros partidos...

J.L.V.: Sí, claro...

SEMANA: ¿Cuáles?

J.L.V.: Otros partidos. Hoy estamos muy afín con todo el concepto de Cambio Radical en términos de lo que significa precisamente una posición reflexiva en Colombia, con ideas con claridad para Bogotá, es un equipo importante el que está aspirando al Concejo, a los ediles, me he recorrido la calle con ellos y estamos convencidos de este programa de gobierno que tiene 70 compromisos muy basados en el eje transversal de la seguridad.

SEMANA: ¿En qué consiste el plan, la operación autoridad, que busca implementar en Bogotá?

J.L.V.: La operación autoridad comienza el primero de enero, y por primera vez en la historia, un alcalde va a asumir, como lo dice la Ley 62 del 93, la jefatura de Policía, no comandante, pero sí la jefatura de la Policía en términos de la convivencia. Por primera vez vamos a pedir un plan específico contra la delincuencia, que siempre lo hacen los alcaldes, pero nunca lo han asumido, y esto no es de un secretario de Seguridad, eso es de un alcalde. Esa operación autoridad comienza el primero de enero y como lo hemos dicho, nos vamos a ir a dormir a Kennedy, muy cercano a donde queda el barrio María Paz y La Aurora, porque ese será el primer punto de intervención en Bogotá contra el delito, ahí está el Tren de Aragua, y ese es uno de los objetivos de esta operación, desmantelar el Tren de Aragua, y capturar en los primeros 100 días a esos cabecillas. Y también vamos a tener siete grandes operaciones con la Policía Nacional, la Fiscalía General y el Ejército de Colombia, en lo que les compete a ellos, contra las organizaciones criminales en la ciudad.

Jorge Luis Vargas. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

SEMANA: Trasladémonos al primero de enero, ¿cuál va a ser esa primera orden que dará en caso de ser alcalde de Bogotá?

J.L.V.: Después de estar posesionados los secretarios, esa primera orden es que todos los policías deben salir a la calle, y aumentar el número de investigadores en función de lo criminal para poder desmantelar esas bandas criminales; la segunda es recuperar 100 espacios públicos de Bogotá, especialmente parques y alrededores de colegios, para eliminar el tráfico local de estupefacientes, el microtráfico y sacarlo de los alrededores de los jóvenes; y contra la extorsión, identificar los centros carcelarios de donde están llamando para cometer este delito.

De igual manera, me voy a ir a dormir a Kennedy, no vamos a ir al Palacio de Liévano en esos primeros 100 días, por supuesto vamos a ir solo a algunas cosas, pero durmiendo en las localidades, con la comunidad y rindiéndole cuentas a los ciudadanos para que vuelvan a confiar en las autoridades.

SEMANA: General, ¿100 días no es muy poco tiempo para garantizar que va a devolver la seguridad en Bogotá?

J.L.V.: No, no, no, estamos hablando de iniciar la confianza y el inicio del desmantelamiento del Tren Aragua y otras organizaciones criminales, en esos tres meses tiene que haber unos resultados y unos golpes contundentes y luego, en el transcurso de la administración, la otra propuesta es toda la transformación del sistema de seguridad de Bogotá, en turnos, en apoyo a la Policía, en la mayor cantidad de recursos para la Fiscalía General de la Nación, también iniciaremos todo lo que se requiera para construir los nuevos centros de detención transitoria y temporal que ya los planos los tiene Asocapitales, iniciaremos también en esos tres meses la construcción de la nueva cárcel capital en Bogotá, iniciaremos el mantenimiento y los procesos administrativos licitatorios para convertir a Bogotá en hub tecnológico de seguridad enorme, de manera que aquí lo que se viene es una operación en el territorio con contundencia, con acciones, allanamientos, capturas, con investigaciones express, se trata de una serie de elementos que los tenemos completamente estructurados.

SEMANA: La alcaldesa Claudia López ha propuesto una policía local para Bogotá, ¿usted está de acuerdo?

J.L.V.: No, no estoy de acuerdo, hay una Policía Nacional única por constitución, lo que sí vamos a crear es un cuerpo de gestión policial para la convivencia y la regulación del espacio público.

SEMANA: ¿Cómo mejorar la movilidad en Bogotá?

J.L.V.: Dos cosas importantes, la primera en términos de las obras de movilidad, las vamos a continuar, la troncal de la 68, la troncal de la Avenida Ciudad de Cali, la extensión de la Caracas, hay que continuarlas, pero de la mano de la creación de un equipo especializado y de la agencia de infraestructura de Bogotá para el seguimiento de las obras, vamos a hacerlo con universidades, con los mejores profesionales, inclusive con asistencia técnica internacional de personas muy capacitadas, para darle seguimiento a los cronogramas de obra.

SEMANA: ¿Cuál es su posición frente a la primera línea del Metro de Bogotá?

J.L.V.: El metro va como está, elevado, vamos ya cerca al 26 % de avance, hay que seguir comprando los predios en el sur y avanzando hacia el centro. Imagínense que no hagamos el metro, sería el lío jurídico más grande de Colombia en la historia, la demanda no solamente los chinos, sino de los contratistas, no podemos improvisar así, presidente Pedro no improvise más con Bogotá y no se metan en la campaña a la alcaldía, por favor, se lo pedimos.

SEMANA: ¿Habría cambios en el pico y placa en su administración?

J.L.V.: No, yo soy responsable, mientras que no entreguemos frentes de obra, es muy difícil cambiar como está diseñado el pico y placa, al igual que el pico y placa solidario, y los dos los vamos a mantener.

Jorge Luis Vargas Candidato Cambio Radical | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: Usted ha sido muy crítico al corredor verde de la carrera Séptima, si la alcaldesa lo adjudica en estos tres meses, ¿qué haría usted con el proyecto?

J.L.V.: Ahorita hay que tratar por todos los medios de frenarlo, esas características técnicas como están en la licitación generarían unos problemas enormes de movilidad, de bloqueo a todo el corredor nororiental de la ciudad, se trataría de unos problemas que hoy Bogotá no está en capacidad de soportar.

SEMANA: ¿Qué continuaría de la administración de la alcaldesa Claudia López?