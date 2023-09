¿Quién apoya a quién en la carrera por la Alcaldía de Bogotá? Estos son los políticos que están detrás de cada una de las campañas

Galán también cuenta con el respaldo de un gran sector de la Alianza Verde. Incluso, aunque el claudismo, representado en Claudia López y Angélica Lozano no han anunciado a quién apoyan oficialmente, hay varios líderes de sus bases que ya están con Galán. El hecho que demuestra que gran parte del Verde está con el candidato es el apoyo de Jorge Torres, cabeza de lista de la Alianza Verde. También hay candidatos del Partido Liberal al Concejo de la capital como Matías Rubiano.

Hablando de Oviedo, ha sido el candidato que menos respaldos ha presentado. En determinado momento se habló de que un sector del Centro Democrático apoyaba su candidatura, pero no han salido respaldos públicos y la colectividad aún no toma decisión oficial. En su campaña quien maneja el tema político es Iván Casas, exsecretario de Gobierno en Bogotá de Enrique Peñalosa, cercano al senador Miguel Uribe.

Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, está apoyado por gran parte del petrismo. Por ejemplo, uno de los más visibles y fuertes en la capital es el representante David Racero. Aunque se dice que la senadora María José Pizarro también lo apoya, lo cierto es que son conocidas sus diferencias de hace tiempo, por lo que no es claro que ese apoyo sea irrestricto. De todas maneras, es el candidato del Pacto Histórico y todos han cerrado filas alrededor de esa candidatura y por eso tendría las bases de esa alianza de izquierda que llevó a la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro, quien también lo respalda. Una de las grandes dudas es si la capital le cobrará a Bolívar el desgaste político que ha tenido el mandatario luego de un año de gobierno.

SEMANA conoció que Bolívar también cuenta con el respaldo del senador de la Alianza Verde Inti Asprilla, uno de los únicos políticos fuertes de ese partido que estaría con el candidato del petrismo. Es conocido que Asprilla es casi parte de los petristas, pero no ha hecho público su respaldo y no es claro que lo vaya a hacer. Lo cierto es que sí tiene sus bases en la capital, que no son menores, con el candidato.