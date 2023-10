General (r) Vargas celebra que el presidente chino no quiera hablar del Metro de Bogotá: “no le comió cuento a Petro”

“Queda ratificado, Bogotá necesita el metro ya. El presidente chino no le comió cuento a Petro, que buena noticia para los bogotanos, debemos terminar el metro como está, sería el mayor lío jurídico en la historia de Colombia, donde el Gobierno nacional siga insistiendo en hacer cualquier cambio a ese contrato, que ya tiene una vida jurídica y vida física en Bogotá”, señaló Vargas.

“Tengo entrevista con el presidente chino el 25 de octubre y son temas de los que hablaremos, no solo de eso, en Pekín”, dijo Petro, quien a renglón seguido agregó: “Entonces veremos qué dice el jefe de Estado chino sobre estos temas y nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico”.

No obstante, a pesar de ese anuncio del presidente Petro, todo parece indicar que en la reunión con Xi Jinping no se hablará sobre el trazado y la tipología del Metro de Bogotá. De acuerdo con El País de España, el mandatario chino y su comitiva le respondieron al Gobierno colombiano que el metro “no se trataba de un asunto de Estado, sino de un acuerdo entre un gobierno local y unas empresas chinas (…) y los asiáticos, por segunda vez, aseguraron que no era un tema de interés para el presidente chino”, se lee de manera textual en el escrito.