Metro de Bogotá: estos son los escenarios que evalúa la Sociedad Colombiana de Ingenieros y que podrían frenar la megaobra

En las mesas no se ha avanzado más que en una discusión, sin embargo, esta semana el presidente Petro de manera sorpresiva anunció en su cuenta de Twitter, que ya había una propuesta en común con la Alcaldía de Bogotá para “evitar” un metro elevado. De inmediato la administración distrital salió a desvirtuar al primer mandatario negando dicho acuerdo, a lo que el jefe de Estado respondió advirtiendo que el Gobierno había sido engañado entonces por la alcaldía, por lo que a Claudia López no le quedó más remedio que ceder y salir a confirmar que efectivamente se está a la espera de unos estudios o conceptos por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para determinar los criterios de beneficio – costo de las alternativas para soterrar el trazado.

Los tres escenarios

Se trata de un contrato por 8.375 millones de pesos y que fue firmado el pasado 19 de julio, pero en el mismo, la SCI no solo debe emitir conceptos sobre la primera línea del Metro de Bogotá, sino también pronunciamientos o lineamientos técnicos sobre diferentes proyectos ferroviarios del país.

Al hacer un análisis al contrato, queda claro que el Gobierno Petro no solo quiere plantear la posibilidad de soterrar el trazado por la Caracas, sino también pide evaluar la viabilidad de trasladar el trazado a la Carrera 13.

Es así como los tres escenarios que quedaron establecidos en el contrato entre la SCI y la ANI no contemplan el análisis de extender la primera línea del metro de la calle 72 hasta la calle 100 como lo anunció el presidente Petro en otro mensaje en su cuenta de Twitter.

“Se acordó trabajar una fase de la primera línea elevada entre el patio taller y la carrera 50 y a partir de allí una fase subterránea hasta la calle 100, en el norte de la ciudad, que sería licitada por la nación y que ya tienen estudios de detalle”, fue el anuncio que hizo el presidente, sin embargo, en el contrato ese escenario no aparece.

Pese a que dicho escenario no está explícito en el contrato firmado, Camargo afirmó: “eso es parte de lo que uno con los equipos y los consultores puede revisar porque básicamente son indicadores paramétricos de costo”.

Ahora, si bien hasta octubre próximo es que se van a conocer los conceptos de la SCI, desde ya el Gobierno Petro está metiendo una especie de freno de mano al proyecto, pues le solicitó a la Alcaldía de Bogotá que bajo ninguna manera los frentes de obra que iniciaron con el comienzo de la construcción del viaducto afecten el borde oriental de la ciudad hasta que no se tome una decisión final.

¿Engañados?

Fuentes de la Alcaldía de Bogotá le explicaron a SEMANA que lo que se había planteado en las mesas técnicas no fue lo que finalmente se le pidió a la SCI que evaluara. En otras palabras, el Gobierno, le había comunicado a la Alcaldía que iba a pedir el concepto de un escenario, pero terminó pidiendo la evaluación de otros totalmente diferentes.

De acuerdo con lo revelado por las fuentes, después de que el Gobierno aceptó que jurídicamente no se podía modificar el contrato para que la primera línea se subterranizara, se planteó la opción de modificar el trazado, es decir hacerlo elevado, pero que arrancara en Bosa, tomara el corredor férreo del sur y terminara en Paloquemao y la calle 26. Esa alternativa que se planteó tiene ya un estudio de prefactibilidad porque esta sería la tercera línea del metro.

El pensar de los candidatos

Para Diego Molano, “Petro es el mayor enemigo de Bogotá, nos lo dejo claro cuando fue alcalde y ahora como presidente manipula la obra más importante de los capitalinos. Al final lo que quiere es poner a la capital contra la pared para poner a su novelesco candidato Bolívar. No podemos permitir que por un capricho del presidente Petro, tengamos que gastar 10 años más y 15 billones más para tener el metro”.

Y enfatizó “al presidente le digo: no más tramoyas para mantener a los ciudadanos esclavos de las promesas de un político que juega con su calidad de vida”.

“El metro elevado contratado tiene innumerables defectos, pero no se puede parar. Uno de los defectos es la supresión de todos los carriles de vehículos de la Avenida Caracas, para que quepa al mismo tiempo TransMilenio y el viaducto del Metro, obviamente es mejor soterrarlo, sin embargo, el problema es que enterrarlo es impagable, cuesta $17 billones, y con esos recursos, más los $3 billones del disparatado TransMilenio de la Séptima, yo construyo la tercera línea del Metro que va a circular de sur a norte”, señaló Lara.

Ahora, Lara enfatizó que “la solución secreta, que no nos ha contado la alcaldesa Claudia López, a la que llegó con la Presidencia de la República, consiste en acortar el metro elevado hasta la intersección de la Avenida Caracas con las calles 26 y 24, y eso haría”.

El ex senador y ahora candidato Jorge Enrique Robledo, señaló por su parte, que el presidente Gustavo Petro lo que está haciendo es dar señales de autoritarismo.

“En todo esto hay tres controversias principales, la primera, es un debate técnico, si metro elevado o subterráneo, yo soy de los que prefiero en las líneas centrales son mejores las subterráneas porque los impactos ambientales de las elevadas pueden ser muy graves; lo segundo, es un debate legal, Peñalosa, a mi juicio, dejó contratado ese metro y la alcaldía de Claudia López llegó a cumplir el contrato que estaba firmado; y la tercera discusión es si se puede cambiar ese contrato o no, y los abogados más serios a mi juicio, han dicho que no se puede cambar el contrato porque hay leyes que impiden cambiarlo y si lo cambian, son sancionados legalmente los que lo hagan, tanto empleados públicos, como contratistas privados y ese es un tema sobre el cual Petro ha dicho que sí se puede cambiar, pero él no ha dado ninguna prueba al respecto, él ha debido pedirle desde hace rato un concepto al Consejo de Estado para dirimir ese asunto”, comentó Robledo.