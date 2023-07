Gustavo Bolívar buscará a como dé lugar que el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá sea subterránea

En ese sentido, Bolívar enfatizó: “nosotros vamos a luchar para que por lo menos el tramo que atraviesa la Caracas sea subterráneo”. No obstante, el candidato dejó claro que “si de aquí a que nos posesionemos el 1 de enero no se logra, vamos a terminar la obra como quede concebida, tampoco vamos a atravesarnos, pero el metro subterráneo va a ser nuestra prioridad”.

No es la primera vez que Bolívar arremete en contra del Metro de Bogotá. Recientemente, el exsenador señaló que este proyecto de infraestructura es el descalabro más grande de la historia y los responsables son Peñalosa y Claudia López .

“El Metro de Bogotá es el descalabro más grande de la historia de la ciudad y los responsables tienen nombre propio: Enrique Peñalosa y Claudia López. El primero porque en su afán narcisista de aparecer como el autor del metro, impidiendo de paso el lucimiento de Gustavo Petro para que no fuera presidente, destruyó los estudios que estaban más avanzados, según la misma Contraloría Distrital, y la segunda, por decir en campaña que el metro subterráneo era la mejor opción cuando lo que llegó a hacer como alcaldesa fue sepultarlo” .

“Con el argumento de que el metro elevado era más rápido de construir y menos costoso, Enrique Peñalosa tiró a la basura los estudios del metro subterráneo que le costaron a los bogotanos 141.000 millones de pesos [...], y se están terminando los cuatro años de Claudia López y aún no tenemos los estudios. Su entrega ha sido incumplida tres veces por el consorcio chino y la seguirá incumpliendo a juzgar por la cantidad de entregables que no han sido aprobados por la interventoría. En conclusión: Peñalosa y Claudia López le mintieron a Bogotá una y otra vez”, dice Bolívar semanas atrás.

Gustavo Bolívar ganó la candidatura única del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, pero el voto en blanco lo superó: ¿por qué?

El blanco alcanzó un 23.77 %, seguidamente Gustavo Bolívar, con un 20,92 %, no sabe, no responde, 14,94 %; Carlos Fernando Galán marcó un 13,48 %; Rodrigo Lara, 9,69 % y Jorge Enrique Robledo, 4,38 %.

De las 1506 personas consultadas, 698 (43.35%), respondieron que no; 398 (26.43%), dijeron que sí; 285 (18.99%) en blanco y 124 (8.23%) no sabe no responde.