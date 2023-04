Gobierno Maduro pone condiciones para reanudar diálogos con la oposición, ¿portazo a la convocatoria hecha por Petro?

Mientras el presidente Gustavo Petro se la está jugando a fondo para lograr reanudar el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, la administración de Nicolás Maduro puso condiciones para sentarse con sus detractores en el país vecino.

Lograr un consenso en Venezuela se ha convertido en un objetivo prioritario para el presidente Petro. De hecho, el mandatario colombiano señaló que le pedirá al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en el encuentro que tendrán este 20 de abril, que levante las sanciones contra Venezuela, hecho que beneficiaría al señalado régimen de Nicolás Maduro.

El presidente Gustavo Petro está jugado para propiciar el diálogo entre Maduro y Venezuela. (Foto AP/Fernando Vergara, Archivo) - Foto: AP

“Con un objetivo de que no haya sanciones, de que haya mucha más democracia en Venezuela, más democracia, cero sanciones y es el objetivo de la conferencia”, apuntó Petro.

Adicionalmente, la Casa de Nariño anunció que el presidente de la República, anticipará su regreso de Estados Unidos a Colombia, para sostener un encuentro el viernes de esta semana con la oposición. El jefe de Estado se devolverá al país luego de sostener el encuentro con Biden.

Para el mandatario colombiano, uno de los objetivos es que se den los mecanismos expeditos para que se pueda llegar a una negociación entre el señalado régimen de Nicolás Maduro con la oposición, que permita superar la crisis social y política que atraviesa el país vecino.

Prueba de ello es que el presidente Petro convocó a una cumbre internacional para abordar las salidas a la difícil situación que vive Venezuela para el próximo 25 de abril en la capital del país, en la cual se invitó a los cancilleres de varios países de Europa y Latinoamérica.

No obstante, mientras el jefe de Estado colombiano busca abrir afanosamente todos los caminos, el Gobierno Maduro no solo anunció este lunes que no asistirá a la mencionada cumbre organizada por Petro, sino que puso condiciones para reanudar los diálogos.

En un comunicado conocido este lunes, el Gobierno Maduro señala que “solo se podrá avanzar en el diálogo político entre venezolanos, una vez que se hayan anulado todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a nuestro país”.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene sanciones contra Venezuela. - Foto: Foto: Agencia AFP/El País

Como es bien sabido, algunos países, como es el caso de Estados Unidos, han impuesto sanciones económicas a Venezuela y a líderes del chavismo. Si bien estas medidas se han venido flexibilizando, aún existen varias imposiciones sobre el país vecino.

En todo caso, la administración Maduro asegura que está dispuesta al diálogo y a lograr acuerdos, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones propuestas.

El Gobierno venezolano se mostró dispuesto a lograr avances “aun a pesar de la recurrente agresión externa, a través de ilegales sanciones y bloqueos económicos y financieros”.

Encuentro Leyva-Maduro

Desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente Petro ha tenido como prioridad abanderar el diálogo en el país vecino. Tanto que Colombia anunció la convocatoria a la llamada Conferencia Internacional sobre Venezuela, con la que el mandatario colombiano busca limar las asperezas de varios países con la administración de Maduro.

Justamente este tema fue el que llevó, en las últimas horas de este domingo 16 de abril, a un encuentro entre el canciller Leyva y el propio Maduro, quienes ultimaron detalles para este encuentro clave.

“Concluyó reunión preparatoria de la conferencia internacional sobre el proceso político venezolano, que tendrá lugar en Bogotá, por convocatoria del presidente Gustavo Petro, este 25 de abril”, indicó la Cancillería.

Canciller Álvaro Leyva y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. - Foto: Cancillería

Eso sí, el propio Leyva descartó la presencia de Maduro en este trascendental encuentro: “Es un invento. El presidente Maduro no viene. Nunca he dicho que él viene. Nunca lo ha dicho el Palacio de Nariño”.

Y reiteró Leyva: “En la primera convocatoria asistirían países distintos a Venezuela, que están preocupados por la situación”.

El canciller, además, manifestó que este encuentro principalmente servirá para que en las elecciones de ese país en 2024 se demuestre que va a haber garantías reales para las dos partes.