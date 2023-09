Gobierno radica este martes la reforma a la educación; el articulado no se conoce y ya genera alarma entre la academia: ¿repetirá la historia de la reforma a la salud?

En el primer año de Gobierno, el presidente Gustavo Petro solo logró la aprobación de la reforma tributaria, que lideró el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Por lo demás, el escenario no ha sido fácil para el Ejecutivo.

La reforma a la salud no despega, pese a que fue radicada en el Congreso desde enero de 2023 por la entonces ministra Carolina Corcho. La reforma laboral fue radicada nuevamente en el Congreso tras una derrota, pero la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no ha logrado obtener las mayorías para iniciar con el trámite de su iniciativa. Por su parte, la reforma pensional no arranca su estudio en la plenaria.