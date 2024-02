Guillermo Reyes habla de la posición del Partido Conservador sobre Petro: “La relación es compleja en el trámite de las reformas”

Reyes, quien después de dejar el Ministerio de Transporte asumió la representación diplomática de Colombia en Estocolmo, reconoció que la relación con la bancada no pasa por su mejor momento, pero enfatizó que la Casa de Nariño sí tiene respaldo de los conservadores en la Cámara de Representantes. El funcionario señaló la Embajada que él lidera no es una cuota política.

“Yo estoy de embajador en Suecia, no por representar a ningún partido político. Fue un nombramiento que el presidente de la República hizo a título personal. Pero yo soy, he sido y seré conservador siempre y, donde quiera que esté, actuaré como un conservador. Pero mi cargo no es un cargo que sea de carácter político”, afirmó Guillermo Reyes.